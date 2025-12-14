Độc đáo thời trang tái chế từ rác của sinh viên Đà Nẵng

Ngày 13/12, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng (DVE) đã tổ chức chương trình chào mừng tân sinh viên với chuỗi hoạt động sôi nổi, sáng tạo và đầy cảm xúc. Nổi bật trong sự kiện là cuộc thi Biểu diễn thời trang tái chế – điểm nhấn độc đáo, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của sinh viên, phụ huynh và cộng đồng yêu sáng tạo xanh.

Mở màn chương trình là hoạt động Team Building - Khởi động năng lượng, nơi các tân sinh viên cùng đồng đội vượt qua những thử thách thú vị, phá băng khoảng cách và nhanh chóng kết nối trong môi trường học tập mới. Những tiếng cười, những cái bắt tay đầu tiên đã tạo nên ký ức đáng nhớ, tiếp thêm tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Sân khấu thời trang tái chế của các bạn sinh viên.

Tâm điểm của sự kiện chính là sân khấu thời trang tái chế rực rỡ sắc màu. Từ những vật liệu bỏ đi như giấy, nhựa, vải vụn, kim loại…, sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã “thổi hồn” sáng tạo để tạo nên các thiết kế độc lạ – cá tính – giàu thông điệp.

Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường, sống xanh và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ. Cuộc thi đã thực sự trở thành sân chơi để sinh viên thể hiện bản lĩnh, dám nghĩ – dám làm, đúng với tinh thần đổi mới mà nhà trường luôn hướng tới.

Không khí chương trình tiếp tục bùng nổ với Chung kết DVE’S GOT TALENT 2025, nơi hội tụ những giọng hát, điệu nhảy và màn trình diễn ấn tượng nhất. Sân khấu trở thành nơi tỏa sáng tài năng, khẳng định sự tự tin và đa năng của sinh viên Đại Việt Đà Nẵng.

Độc đáo thời trang tái chế từ rác thải.

Tiến sĩ Trần Văn Anh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Thời đại bùng nổ thông tin, kỷ nguyên của công nghệ số đòi hỏi các bạn sinh viên cần có những sự sáng tạo, quyết tâm thay đổi tương lai và bản thân ngay từ những ngày đầu nhập học. Chuỗi hoạt động ngoài giúp các bạn tân sinh viên kết nối, tự tin hơn khi bước vào ngưỡng cửa mới, thầy cô nhà trường mong muốn truyền thêm thông điệp tích cực đến với các bạn trẻ phải sáng tạo và sáng tạo hơn nữa để theo kịp xu hướng, theo kịp thời đại.

"Những nỗ lực cố gắng hôm nay sẽ được đền đáp, mang đến những đổi thay cho tương lai. Mỗi sinh viên phải không ngừng đổi mới bản thân, học lý thuyết phải gắn với thực tiễn, ứng dụng công nghệ để hoàn thiện bản thân thì mới có hành trang vững chắc sau này!" - TS Trần Văn Anh chia sẻ.