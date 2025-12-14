Dấu ấn tình nguyện mùa Đông của tuổi trẻ Bắc Ninh

TPO - Từ gian hàng 0 đồng, khám bệnh miễn phí đến hỗ trợ chữ ký số, thanh niên Bắc Ninh đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong mùa Đông năm nay.

Ra quân cao điểm tình nguyện mùa Đông của Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh. Video: Nguyễn Thắng

Ngày 14/12, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh tổ chức phát động cao điểm tình nguyện mùa Đông, mở màn chuỗi hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số và xây dựng cộng đồng do đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt.

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, nhấn mạnh: sau sáp nhập, Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, mạnh hàng đầu cả nước, đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung.

Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt quan tâm các nhiệm vụ xã hội, trong đó an sinh xã hội và giáo dục truyền thống cách mạng là những trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn – Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh triển khai nhằm cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển cộng đồng bền vững.

Theo anh Hà Thái Sơn, chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà là một chiến dịch hành động của đoàn viên, thanh niên, thể hiện vai trò tiên phong trong xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh. Cao điểm tình nguyện mùa Đông năm nay được triển khai với tinh thần “Tuổi trẻ Bắc Ninh cống hiến vì cộng đồng – Vững bước tiến vào kỷ nguyên số”, tập trung vào bốn trụ cột hành động thiết thực.

Người dân và học sinh xã Đại Sơn tham gia chương trình.

Trụ cột thứ nhất là xây dựng cơ sở vững mạnh, môi trường xanh – sạch. Tuổi trẻ Bắc Ninh tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, góp phần xây dựng không gian sống văn minh, trong lành, chung tay cùng người dân thực hiện các tiêu chí phát triển bền vững.

Trụ cột thứ hai là khơi dậy giá trị văn hóa và kinh tế địa phương. Thanh niên đóng vai trò cầu nối thông qua các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu đặc sản vùng miền, hỗ trợ đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, tạo động lực cho kinh tế cộng đồng phát triển.

Trao quà và công trình thanh niên tặng người dân xã Đại Sơn.

Trụ cột thứ ba là sẻ chia bằng những hành động nhân ái. Các mô hình như “Gian hàng 0 đồng”, cắt tóc miễn phí, khám – tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí… được triển khai với sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, tiếp thêm động lực để các gia đình khó khăn vững tin vươn lên.

Người dân Đại Sơn vui vẻ tham gia phiên chợ 0 đồng.

Trụ cột cuối cùng là tiên phong trong kỷ nguyên số. Đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số; hướng dẫn cài đặt chữ ký số, tiếp cận các nền tảng số thiết yếu, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống, hướng tới chính quyền số, xã hội số tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao nhiều công trình ý nghĩa: cung cấp máy vi tính cho 19 thôn trên địa bàn xã Đại Sơn với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 50 triệu đồng; trao 125 suất quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn, người uy tín với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng.

Người dân hào hứng nhận quần áo miễn phí từ chương trình.

Bên cạnh đó là các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, tiêu thụ sản phẩm táo Đại Sơn, hướng dẫn xây dựng chữ ký số với giá trị hơn 50 triệu đồng. Chuỗi hoạt động “Phiên chợ 0 đồng”, khám bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí… có tổng giá trị ước tính hơn 650 triệu đồng.

Khám bệnh miễn phí cho người dân xã Đại Sơn.

Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động tình nguyện được triển khai: tư vấn, khám bệnh miễn phí tại Trung tâm Y tế xã Đại Sơn; “Gian hàng 0 đồng”, tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, cài đặt chữ ký số, cắt tóc miễn phí tại khu vực UBND xã; ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực chợ và trung tâm xã; quảng bá, giới thiệu sản phẩm táo Đại Sơn tại các vườn táo thôn Tân Trung, hướng dẫn người dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Thanh niên giúp nông dân xã Đại Sơn tiêu thụ nông sản trực tuyến.

Trước đó, ngày 13/12, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình “Điểm hẹn thanh niên – Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2025”, đồng thời trao Giải thưởng 15 tháng 10 cho 11 thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu “Thanh niên sống đẹp tỉnh Bắc Ninh năm 2025” cho 13 gương mặt trẻ giàu lòng nhân ái, ý chí và khát vọng cống hiến.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh trao Giải thưởng 15 tháng 10.

Cao điểm tình nguyện mùa Đông được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Bắc Ninh, để mỗi công trình, phần việc không chỉ mang lại giá trị thiết thực trước mắt mà còn để lại dấu ấn bền lâu trong lòng người dân.