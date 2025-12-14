Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Người trẻ Học viện Quân y lan tỏa tinh thần ‘sống như những đoá hoa’

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2025 của Học viện Quân y đã góp phần tích cực lan tỏa tinh thần “sống như những đóa hoa”.

Sáng 14/12, gần 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Đoàn cơ sở Hệ 2 thuộc Học viện Quân y, đã sôi nổi tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2025 mang tên “Chủ nhật Đỏ” của Học viện.

dsc4140.jpg
﻿dsc4172.jpg
dsc4268.jpg
dsc4198.jpg
Hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này, gần 600 cán bộ, ĐVTN Hệ 2 (Học viện Quân y) đã đăng ký hiến máu tình nguyện trong sáng 14/12.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, cho biết những năm qua, thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y đã quan tâm, chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, triển khai tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng trong toàn Học viện.

Trong đó, ĐVTN là lực lượng nòng cốt thực hiện chương trình này. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi cán bộ, ĐVTN nhận thức đúng đắn ý nghĩa cao cả của hoạt động nhân văn này, biết cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng hiến những giọt máu tình nghĩa để cứu người.

dsc4094.jpg
Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu.

Theo Đại tá Vũ Quyết Thắng, ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần này là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Học viện Quân y hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2025 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động.

“Tuổi trẻ Học viện Quân y nguyện sát cánh cùng tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện đúng thông điệp: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp đó vừa chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời cũng là mệnh lệnh của trái tim mỗi ĐVTN Học viện Quân y hôm nay”, Đại tá Vũ Quyết Thắng nhấn mạnh.

﻿dsc4347.jpg
dsc4235.jpg
Lãnh đạo Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) và các đơn vị thăm hỏi, động viên ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện.

Lần thứ 4 tham gia hiến máu cứu người, Thượng sĩ Hoàng Hữu Thức - Chi đoàn Lớp DH57D (Đoàn cơ sở Hệ 2), chia sẻ, trách nhiệm của những người trẻ hôm nay không chỉ nằm trong học tập hay rèn luyện bản thân, mà còn ở việc biết quan tâm, sẻ chia và hành động vì cộng đồng. Tham gia hiến máu tình nguyện cũng chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần xung kích, nhân ái và trách nhiệm xã hội của mỗi ĐVTN.

“Tôi tin rằng sau chương trình hôm nay, tinh thần “sống như những đoá hoa” của tuổi trẻ Học viện chúng tôi sẽ tiếp tục được lan toả, không chỉ trong các hoạt động hiến máu tình nguyện, mà còn trong từng hành động nhỏ của cuộc sống hằng ngày: biết yêu thương hơn, biết sẻ chia hơn và biết sống có ích hơn cho cộng đồng”, Thượng sĩ Hoàng Hữu Thức nói.

dsc4276.jpg
Lãnh đạo Phòng Chính trị Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 103 trao Huy hiệu “Anh hùng hiến máu” tặng những ĐVTN đã tham gia hiến máu từ 5 lần trở lên.
dsc4303.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
dsc4458.jpg
ĐVTN tham gia hiến máu nhận những món quà lưu niệm ý nghĩa sau khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
dsc4396.jpg
Theo Ban tổ chức, Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2025 của tuổi trẻ Học viện Quân y sẽ thu được gần 500 đơn vị máu.
Nguyễn Minh
#Với sự tham gia sôi nổi #trách nhiệm của hàng trăm cán bộ #đoàn viên #thanh niên #Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2025 của Học viện Quân y đã góp phần tích cực lan tỏa tinh thần “sống như những đoá hoa”.

Xem thêm

Cùng chuyên mục