Người trẻ Học viện Quân y lan tỏa tinh thần ‘sống như những đoá hoa’

TP - Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2025 của Học viện Quân y đã góp phần tích cực lan tỏa tinh thần “sống như những đóa hoa”.

Sáng 14/12, gần 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Đoàn cơ sở Hệ 2 thuộc Học viện Quân y, đã sôi nổi tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2025 mang tên “Chủ nhật Đỏ” của Học viện.

﻿ Hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này, gần 600 cán bộ, ĐVTN Hệ 2 (Học viện Quân y) đã đăng ký hiến máu tình nguyện trong sáng 14/12.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, cho biết những năm qua, thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y đã quan tâm, chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, triển khai tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng trong toàn Học viện.

Trong đó, ĐVTN là lực lượng nòng cốt thực hiện chương trình này. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi cán bộ, ĐVTN nhận thức đúng đắn ý nghĩa cao cả của hoạt động nhân văn này, biết cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng hiến những giọt máu tình nghĩa để cứu người.

Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu.

Theo Đại tá Vũ Quyết Thắng, ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần này là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Học viện Quân y hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2025 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động.

“Tuổi trẻ Học viện Quân y nguyện sát cánh cùng tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện đúng thông điệp: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp đó vừa chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời cũng là mệnh lệnh của trái tim mỗi ĐVTN Học viện Quân y hôm nay”, Đại tá Vũ Quyết Thắng nhấn mạnh.

﻿ Lãnh đạo Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) và các đơn vị thăm hỏi, động viên ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện.

Lần thứ 4 tham gia hiến máu cứu người, Thượng sĩ Hoàng Hữu Thức - Chi đoàn Lớp DH57D (Đoàn cơ sở Hệ 2), chia sẻ, trách nhiệm của những người trẻ hôm nay không chỉ nằm trong học tập hay rèn luyện bản thân, mà còn ở việc biết quan tâm, sẻ chia và hành động vì cộng đồng. Tham gia hiến máu tình nguyện cũng chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần xung kích, nhân ái và trách nhiệm xã hội của mỗi ĐVTN.

“Tôi tin rằng sau chương trình hôm nay, tinh thần “sống như những đoá hoa” của tuổi trẻ Học viện chúng tôi sẽ tiếp tục được lan toả, không chỉ trong các hoạt động hiến máu tình nguyện, mà còn trong từng hành động nhỏ của cuộc sống hằng ngày: biết yêu thương hơn, biết sẻ chia hơn và biết sống có ích hơn cho cộng đồng”, Thượng sĩ Hoàng Hữu Thức nói.

Lãnh đạo Phòng Chính trị Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 103 trao Huy hiệu “Anh hùng hiến máu” tặng những ĐVTN đã tham gia hiến máu từ 5 lần trở lên.

Ảnh: Nguyễn Minh

ĐVTN tham gia hiến máu nhận những món quà lưu niệm ý nghĩa sau khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp.