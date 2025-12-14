Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn: Mỗi công trình thanh niên phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ giá trị

TPO - Phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, mỗi công trình, phần việc thanh niên phải được triển khai theo hướng rõ mục tiêu, rõ người chịu trách nhiệm, rõ giá trị tạo ra, kiên quyết tránh hình thức, không chạy theo phong trào.

Nhiệm kỳ mở đầu cho hành trình mới của tuổi trẻ An Giang

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, đây là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho hành trình mới của tuổi trẻ An Giang trong bối cảnh tỉnh hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, bước vào giai đoạn phát triển với không gian, tiềm lực và yêu cầu mới.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đánh giá cao truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú và vị trí chiến lược đặc biệt của An Giang trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trên tuyến biên giới Tây Nam, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả toàn diện mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Từ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội đến giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, An Giang đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong vùng.

Trong thành tựu chung đó, tuổi trẻ An Giang đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển bền vững của địa phương. Theo anh Triết, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Anh Triết đánh giá, với vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội ngày càng được khẳng định. Nhiều mô hình kinh tế thanh niên gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, dịch vụ - du lịch cộng đồng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, các chi hội thanh niên công nhân tại khu nhà trọ được duy trì nền nếp, trở thành điểm tựa sinh hoạt, hỗ trợ đời sống, việc làm và tăng cường sự gắn kết của lực lượng lao động trẻ, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, khơi dậy vai trò tiên phong của thanh niên

Bên cạnh những kết quả đạt được, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp bộ Đoàn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong văn kiện Đại hội để tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ mới.



Trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, anh Triết thống nhất cao với 15 chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, làm cho các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương trở nên sinh động, gần gũi với thanh niên; lấy thanh niên làm chủ thể, tăng cường tương tác, bám sát cơ sở và không gian số.

Quang cảnh Đại hội.

"Các phong trào hành động của Đoàn phải được thiết kế sát thực tiễn, trúng đặc thù từng địa bàn, tập trung vào những lĩnh vực tạo dấu ấn cho tỉnh. Mỗi công trình, phần việc thanh niên cần rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ giá trị tạo ra; kiên quyết tránh hình thức, không chạy theo phong trào. Khi hành động đúng trọng tâm, phong trào của Đoàn sẽ hòa vào mạch phát triển chung của địa phương, trở thành động lực góp phần xây dựng An Giang phát triển nhanh, xanh và bền vững", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Cùng với đó, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị kiên trì áp dụng phương châm “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” và đẩy mạnh các giải pháp chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng mềm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; quan tâm hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng biên giới, vùng núi, khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

289 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng sâu, vùng biên giới, địa bàn khó khăn. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ tâm, đủ tầm, tiên phong, gương mẫu, có khả năng tổ chức phong trào hiệu quả.

Thông tin tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết cho biết Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ An Giang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh phát triển vững chắc.

Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nhật Huy.

Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn hai tỉnh An Giang - Kiên Giang trước đây đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện; ba phong trào "Thanh niên tình nguyện - Tuổi trẻ sáng tạo - Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ; chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng, tạo nền tảng cho thế hệ măng non của tỉnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ sứ mệnh xây dựng lớp thanh niên yêu nước, bản lĩnh, tri thức; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương phát triển nhanh, bền vững.