Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV

TPO - Chiều 5/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 110 đại biểu đến từ 11 cơ sở đoàn trực thuộc.
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu trình bày tham luận về các chủ đề: Đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ đoàn viên, thanh niên; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục và phong trào – phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn; Xây dựng môi trường văn hóa cơ quan Trung ương Đoàn kiểu mẫu – kỷ cương, nhân văn, sáng tạo, hiện đại. Các ý kiến thảo luận được đại biểu đánh giá cao, thể hiện mong muốn đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2030.