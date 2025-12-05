Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV

Diễm Linh - Công Hướng

TPO - Chiều 5/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 110 đại biểu đến từ 11 cơ sở đoàn trực thuộc.

VIDEO: Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV.
tch07151-2-4426.jpg
Đến dự phiên trọng thể có sự tham dự của đồng chí Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo, cấp ủy các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; cùng đại diện Đoàn thanh niên các đơn vị bộ, ngành Trung ương.
tch07159-2438.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
tch07261-8118.jpg
Tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn﻿ khóa XXV có 110 đại biểu đến từ 11 cơ sở đoàn trong hệ thống.
tch07070-1896.jpg
Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khoá XXIV, nhấn mạnh đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục theo hướng sáng tạo, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới là một trong những dấu ấn đột phá của Đoàn Cơ quan trong nhiệm kỳ 2022-2025.
tch07183-6608.jpg
Đại diện Ban Chấp hành khóa XXIV, anh Trương Khải Minh, Phó Bí thư Đoàn cơ quan, trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022 – 2025 và nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, có 3 nhiệm vụ đột phá, đó là đột phá trong chuyển đổi số công tác Đoàn ở cơ quan Trung ương Đoàn; đột phá trong đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục và phong trào; đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa cơ quan kiểu mẫu.
tch07189-4565.jpg
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ: Bối cảnh nhiệm kỳ 2025–2030 có nhiều thay đổi nhanh chóng: Đất nước bước vào kỷ nguyên mới; yêu cầu về đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn Đoàn nói chung, của Đoàn thanh niên cơ quan nói riêng ngày càng cao; đoàn viên là công chức, viên chức có xu hướng giảm; đoàn viên là sinh viên có xu hướng tăng. Tại Đại hội hôm nay, tôi xin nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu, hoàn thiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, đó là: TIÊN PHONG, BẢN LĨNH, SÁNG TẠO, SỨC KHOẺ.
tch07208-5425.jpg
Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu chúc mừng Đại hội.
tch07202-6885.jpg
tch07217-101.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội.
tch07226.jpg
tch07232.jpg
Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu trình bày tham luận về các chủ đề: Đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ đoàn viên, thanh niên; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục và phong trào – phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn; Xây dựng môi trường văn hóa cơ quan Trung ương Đoàn kiểu mẫu – kỷ cương, nhân văn, sáng tạo, hiện đại. Các ý kiến thảo luận được đại biểu đánh giá cao, thể hiện mong muốn đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2030.
tch07193-3949.jpg
Đại hội nhất trí cao với các nội dung của Báo cáo Chính trị. Báo cáo thể hiện rõ khát vọng, trách nhiệm của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn﻿ trong nhiệm kỳ mới.
tch07243-9658.jpg
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết quả, Đại hội đã tín nhiệm bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XXV. Trong đó, 6 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn. Đại hội cũng đã bầu các chức danh chủ chốt của nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đỗ Văn Bách giữ chức Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXV. 2 đồng chí Trương Khải Minh và Hoàng Tạ Lê Chí là Phó Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXV.
tch07123-1890.jpg
Đoàn Đại biểu báo Tiền Phong tham dự Đại hội.
#Đoàn trung ương #Đại hội Đoàn #Chuyển đổi số #Thanh niên #Hà Nội #Bí thư đoàn #Nhiệm kỳ 2025-2030

