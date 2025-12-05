Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV

TPO - Chiều 5/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 110 đại biểu đến từ 11 cơ sở đoàn trực thuộc.