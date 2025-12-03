Anh Lê Mạnh Cường tái cử làm Bí thư Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kiểm toán Nhà nước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bầu 29 anh, chị tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Anh Lê Mạnh Cường tiếp tục được tín nhiệm làm Bí thư Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước khóa XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030; anh Vũ Tuấn Anh làm Phó Bí thư.

Tới dự Đại hội có ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kiểm toán Nhà nước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với sự tham dự của 152 đại biểu.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc, anh Lê Mạnh Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của KTNN đạt được nhiều thành tích, kết quả tích cực, toàn diện, thể hiện rõ nét tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tiên phong và hội nhập.

Anh Lê Mạnh Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên KTNN đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu mà Đại hội khóa X đề ra. Toàn đoàn đã thực hiện 118 công trình, phần việc thanh niên; trồng mới khoảng 8.500 cây xanh (phủ xanh 2ha rừng phòng hộ); hiến tặng gần 573 đơn vị máu. Có 55 đề tài nghiên cứu, trong đó có 28 đề tài cấp bộ, do đoàn viên thanh niên chủ trì, thành viên chính tham gia nghiên cứu. Có 130 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng, 136 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Đoàn Thanh niên KTNN đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc; đóng góp thiết thực và nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường tính minh bạch, liêm chính và hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công.

Đặc biệt, tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước đã ghi dấu ấn bằng nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

"Những hành động ấy thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tình cảm và bản lĩnh của thế hệ trẻ trong ngành, luôn sống đẹp, sống có ích và cống hiến hết mình vì cộng đồng", anh Cường nói.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tiên phong”, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tuổi trẻ KTNN sẽ cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng và lối sống văn hóa cho đoàn viên.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mô hình tổ chức mới. Nâng cao chất lượng đoàn viên, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có năng lực, bản lĩnh và tư duy đổi mới.

Đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động Đoàn; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và gắn với nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và tổng kết phong trào Đoàn.

Cùng đó, nhiệm vụ trọng tâm khác là thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Đoàn. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và đề xuất sáng kiến cải tiến trong thanh niên KTNN.

Trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ KTNN phấn đấu có ít nhất 15 đề tài nghiên cứu khoa học do đoàn viên thanh niên chủ trì hoặc là thành viên chính tham gia nghiên cứu; tối thiểu 3 công trình, phần việc thanh niên tình nguyện cấp Đoàn thanh niên KTNN; trồng mới 3.000 cây xanh. Trong nhiệm kỳ phấn đấu, giới thiệu ít nhất 180 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tập hợp, dẫn dắt, tiên phong

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN đánh giá cao những kết quả "thay đổi về chất" của Đoàn Thanh niên KTNN nhiệm kỳ qua, nhất là sự tham gia tích cực vào công tác chuyên môn, đóng góp vào các đoàn kiểm toán chất lượng vàng và các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ông Ngô Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi những cơ hội và thách thức trong nhiệm kỳ mới, ông Tuấn yêu cầu Đoàn Thanh niên KTNN phát huy vai trò “Tập hợp - Dẫn dắt - Tiên phong”. Tuổi trẻ KTNN cần tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ; tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Ông Tuấn nhấn mạnh, tương lai ngành kiểm toán sẽ chuyển mạnh từ kiểm toán hậu kiểm sang tiền kiểm và kiểm soát thường xuyên liên tục. Thanh niên không chờ đợi cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thiện, mà cần chủ động khai thác dữ liệu từ các phần mềm dịch vụ công, áp dụng Big Data và AI để phát hiện rủi ro, chọn mẫu kiểm toán.

"Thanh niên phải nghĩ lớn và đặc biệt không được sợ vấp ngã. Vấp đâu đứng lên đấy, đấy mới là thanh niên", ông Ngô Văn Tuấn nói.

Tổng KTNN khẳng định, lãnh đạo ngành luôn quan tâm, công tâm và khách quan trong việc quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin. Ông kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ thực sự gương mẫu, là "thủ lĩnh" trong cả phong trào và chuyên môn để cùng xây dựng ngành phát triển.

Anh Cầm Hoàng Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Quốc hội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại Đại hội, anh Cầm Hoàng Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Quốc hội đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên KTNN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu công việc.

Làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu những cán bộ trẻ đủ phẩm chất, uy tín và năng lực để quy hoạch, đào tạo, xây dựng lực lượng kế cận.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" đối với ông Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Ngô Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN trao khen thưởng tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Xuân Tùng