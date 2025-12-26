Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Yêu nước từ sự nỗ lực, bền bỉ mỗi ngày

TP - Hôm nay (26/12) khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Các đại biểu thanh niên tiêu biểu tham dự Đại hội mang theo niềm vinh dự, tự hào và khát vọng cống hiến. Từ ngày hội lớn của đất nước, sức trẻ được thắp lửa hành động, thôi thúc mỗi người nỗ lực hơn mỗi ngày để góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Bạn Hoàng Ngọc Mai, sinh viên Ðại học Kinh tế Quốc dân:

Hiệu triệu người trẻ bứt phá giới hạn

Tôi đến với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI bằng tâm thế vừa tự hào, vừa khiêm nhường của một người trẻ được đứng trong không gian hội tụ của trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến. Đây là cơ hội quý giá để bản thân lắng nghe, học hỏi và tự soi chiếu lại trách nhiệm trước những yêu cầu mới của đất nước.

Chủ đề Đại hội: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã mang đến cho người trẻ thông điệp truyền cảm hứng về tinh thần hành động, không chỉ dừng lại ở nhiệt huyết, mong ước mà phải biết biến tri thức, ý tưởng và khát vọng thành hành động cụ thể. Đó là lời hiệu triệu thế hệ trẻ dám đổi mới tư duy, dám bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng bứt phá giới hạn của chính mình để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Hành trình để tôi trở thành đại biểu trẻ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này bắt đầu từ việc xác định rõ trách nhiệm của một sinh viên trong học tập, rèn luyện và cống hiến. Tôi luôn coi học tập nghiêm túc là nền tảng, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Từ tổ chức phong trào, tham gia các chương trình vì cộng đồng đến những trải nghiệm thực tiễn, mỗi bước đi đều giúp bản thân trưởng thành hơn. Những cố gắng ấy được ghi nhận bằng các danh hiệu như Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc và Giải thưởng Sao Tháng Giêng.

“Mỗi đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đến từ các lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở sự nghiêm túc, trách nhiệm và khát vọng cống hiến lâu dài cho đất nước. Thi đua yêu nước không nhất thiết phải là điều lớn lao, mà được tạo nên từ sự kiên trì, tâm huyết trong từng việc nhỏ. Mỗi người trẻ đều có thể góp sức theo cách của riêng mình, chỉ cần sống có mục tiêu, học tập nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân”. Bạn Hoàng ngọc Mai, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Tôi cho rằng, sinh viên hoàn toàn có thể bắt đầu thi đua yêu nước từ chính đời sống học đường qua những việc làm cụ thể như học tập nghiêm túc, sống trách nhiệm, tích cực tình nguyện và chủ động sáng tạo. Khi tinh thần tình nguyện được kết hợp với kiến thức kinh tế, tư duy đổi mới và khát vọng khởi nghiệp, sinh viên có thể tạo ra những dự án mang giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 Ðặng Dương Minh Hoàng, Chủ tịch Mạng lưới Lương Ðịnh Của toàn quốc:

Nâng cao vị thế trên bản đồ nông sản toàn cầu

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Pháp, tôi đã trở về quê hương Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tiên phong xây dựng nông nghiệp số và truyền cảm hứng cho thanh niên nông thôn. Từ Nông trại Thiên Nông, tôi từng bước xây dựng các mô hình nông nghiệp số, chú trọng truy xuất nguồn gốc, tối ưu quy trình sản xuất và lan tỏa kiến thức kỹ thuật đến bà con nông dân, thanh niên nông thôn. Với tôi, giá trị lớn nhất không nằm ở con số lợi nhuận, mà ở việc giúp người nông dân thay đổi tư duy, làm nông nghiệp bài bản, hiệu quả và bền vững hơn.

Trên cương vị Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc - nơi quy tụ những nhà nông trẻ xuất sắc, các thanh niên tiêu biểu được T.Ư Đoàn trao giải - tôi cùng mạng lưới tập trung kết nối cung - cầu, lấy đầu vào của người này làm đầu ra cho người khác, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Các mô hình chuyển đổi số toàn diện trong nông nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp tác xã với phương châm “muốn đi xa thì đi cùng nhau” đã dần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp trẻ năng động. Từ mạng lưới này, nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt đã vươn ra thị trường quốc tế như châu Âu, Mỹ; trong nước cũng xuất hiện những thương hiệu nông sản trẻ được người tiêu dùng biết đến.

Tôi kỳ vọng được kết nối với những đại biểu ở các lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), để cùng tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng lao động trong nông nghiệp. Xa hơn, tôi mong muốn góp sức xây dựng những thương hiệu nông sản quốc gia, để khi nhắc đến sản phẩm ấy là nhắc đến Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tôi tin rằng sự tham gia ngày càng nhiều của người trẻ có tri thức, công nghệ và khát vọng sẽ giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên bản đồ nông sản toàn cầu, đồng thời giúp bà con nông dân cùng làm giàu, cùng đi lên với đất nước.

Anh Trần Ðình Vũ, Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - TNHH MTV:

Mỗi ngày làm tốt nhất công việc của mình

Ngay từ những ngày đầu công tác, tôi luôn tự đặt cho mình một nguyên tắc: người trẻ trong doanh nghiệp phải được đo bằng lao động giỏi, sáng kiến tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Từ năm 2019 đến nay, tôi đã có hơn 55 sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tế, mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Với tôi, con số ấy không chỉ là thành tích cá nhân, mà là kết tinh của tinh thần làm việc nhóm, sự đồng hành của tập thể và một môi trường thi đua tích cực trong doanh nghiệp.

Là người trẻ làm việc trong lĩnh vực sản xuất - bao bì, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, đổi mới không còn là sự lựa chọn, mà là điều kiện sống còn. Khát vọng của tôi là tiếp tục đóng góp trí tuệ, sáng tạo để xây dựng doanh nghiệp ngày càng hiện đại, bền vững, qua đó góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.

Với tôi, thi đua yêu nước hôm nay không phải điều gì to tát, mà bắt đầu từ việc làm tốt nhất công việc của mình mỗi ngày. Đó là thi đua trong lao động sáng tạo, trong rèn luyện kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, trong tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, và quan trọng hơn là lan tỏa những giá trị tích cực tới đồng nghiệp trẻ. Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ đều thắp sáng “ngọn lửa thi đua” trong chính vị trí của mình, ngọn lửa yêu nước sẽ được lan tỏa bền bỉ, tiếp sức cho đất nước Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chị Nguyễn Hoàng Ðan Khanh, Bí thư Ðoàn phường Bình Thạnh, TPHCM:

Dám làm, dám chịu trách nhiệm

Việc trở thành đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề nhưng đầy tự hào. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người trẻ cần tiếp tục hành động, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc và đời sống hằng ngày.

Ở vị trí một cán bộ Đoàn cơ sở, tham gia Đại hội là động lực để tôi không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, gần gũi hơn với đoàn viên, thanh niên, đồng hành và truyền cảm hứng để mỗi bạn trẻ đều có thể phát huy vai trò xung kích. Khi hoạt động Đoàn chạm được nhu cầu thực tế của thanh niên và đời sống địa phương, mỗi đoàn viên sẽ tự nhiên trở thành một “hạt nhân” tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở.

Thi đua yêu nước không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm trong từng công việc cụ thể. Là đại biểu trẻ tham dự Đại hội, tôi xác định trách nhiệm của mình không dừng lại ở niềm vinh dự, mà nằm ở hành động sau Đại hội.

Đó là tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa tinh thần thi đua yêu nước bằng những công trình, phần việc sát thực tiễn địa phương, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, cách làm hay để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực hành động thường xuyên của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới của đất nước.