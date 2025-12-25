Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư, anh Nguyễn Xuân Khôi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư.

Theo Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành khóa mới gồm 20 anh, chị.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương; anh Nguyễn Xuân Khôi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh (sinh năm 1986, quê Phú Thọ) có trình độ chuyên môn Cử nhân luật, Cử nhân ngôn ngữ Anh. Chị từng làm cán bộ Đoàn chuyên trách Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam, chuyên viên Văn phòng Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư; Phó trưởng ban, Trưởng ban Phong trào Thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Từ tháng 6/2021 - 2/2025, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh là Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư. Từ tháng 3/2025, chị Quỳnh được chỉ định làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.