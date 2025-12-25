Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư, anh Nguyễn Xuân Khôi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư.

Theo Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành khóa mới gồm 20 anh, chị.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương; anh Nguyễn Xuân Khôi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

tp-dang-2.jpg
Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh.
tp-dang-1.jpg
Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh (sinh năm 1986, quê Phú Thọ) có trình độ chuyên môn Cử nhân luật, Cử nhân ngôn ngữ Anh. Chị từng làm cán bộ Đoàn chuyên trách Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam, chuyên viên Văn phòng Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư; Phó trưởng ban, Trưởng ban Phong trào Thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Từ tháng 6/2021 - 2/2025, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh là Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư. Từ tháng 3/2025, chị Quỳnh được chỉ định làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

Châu Linh Châu Linh
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh #Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương #nhiệm kỳ 2025-2030

Xem thêm

Cùng chuyên mục