Phát huy sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

TPO - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư quy tụ đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên đến từ nhiều cơ quan - đây là lợi thế để phát huy sức mạnh tổng hợp; qua đó xây dựng mô hình liên kết thực chất giữa 14 tổ chức Đoàn trực thuộc để có "mục tiêu chung, việc chung, sản phẩm chung".

Sáng 25/12, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Đại biểu tham dự đại hội.

Phiên trọng thể Đại hội diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, như công bố các Quyết định chỉ định và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội…

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư tin tưởng, đại hội sẽ mở ra một chặng đường mới phát triển vững chắc, hiệu quả. Đây là dịp để tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển cho cả nhiệm kỳ trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Theo anh Linh, tuổi trẻ đơn vị sẽ phát huy tốt vai trò là lực lượng trẻ tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng tham mưu, phản biện xã hội, vận động quần chúng và chăm lo, đồng hành để thanh niên phát triển toàn diện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức và chuyên nghiệp trong nhiệm vụ.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư phát biểu khai mạc phiên trọng thể.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư và lãnh đạo T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Mục tiêu ít, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ học tập

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư ghi nhận, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư thời gian qua đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang đậm dấu ấn và phong cách trí tuệ của tuổi trẻ thông qua các phong trào, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần….

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được thực hiện bài bản, khoa học; cán bộ cơ sở và đoàn viên ngày càng nâng cao chất lượng, trưởng thành từ phong trào và thực tiễn để trở thành đội ngũ kế cận tin cậy cho hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể T.Ư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thời gian tới, ông Long nhấn mạnh, tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương… Cần kiên định, bám sát 3 quan điểm chỉ đạo lớn: lấy nhân dân làm trung tâm, kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền và lấy kết quả thực chất có thể đo lường làm thước đo.

Đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong khối. Cần chuyển mạnh từ "đúng hướng sang đúng và đủ kết quả, từ phong trào mang tính hình thức sang hiệu quả thiết thực, xác định rõ "việc gì, ai làm, bao giờ xong và đo bằng gì, kết quả thế nào".

Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư vừa phải phát huy thanh niên, vừa phải đồng hành cùng thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước để tham mưu các cơ chế, chính sách, phát huy thanh niên trong các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Long nhấn mạnh, tuổi trẻ trong khối cần phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tham mưu, nghiên cứu chính sách, tổ chức vận động quần chúng. Khơi dậy tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hình thành lớp cán bộ trẻ "vừa hồng vừa chuyên" đáp ứng yêu cầu của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể.

Cần quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Đoàn Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội theo phương châm "mục tiêu ít nhưng rõ, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ học tập", mỗi nhiệm vụ đều phải gắn với sản phẩm cụ thể và kết quả rõ ràng, tác động thiết thực.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 anh, chị. Anh Nguyễn Nhất Linh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Nông Quỳnh Ngân và anh Phan Huy Thành được chỉ định giữ chức Phó Bí thư.

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức Đoàn trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho rằng, đại hội hôm nay là dịp để khẳng định vai trò, trách nhiệm và không gian cống hiến của tuổi trẻ trong việc chuẩn bị nguồn lực, tạo nền tảng tư tưởng, sẵn sàng cho các sự kiện lớn sắp tới của Đảng, đất nước và MTTQ Việt Nam.

Đây là giai đoạn nhiều thử thách khi tổ chức Đoàn vừa được hình thành, vận hành trong một không gian công tác mới với yêu cầu cao, phạm vi rộng và tính chất đặc thù. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, sự trách nhiệm và nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên trong khối đã nỗ lực, xác lập phương thức công tác phù hợp với môi trường mặt trận và các đoàn thể T.Ư.

Anh Triết đánh giá, hoạt động của Đoàn ngày càng sát với nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dù mới thành lập (từ tháng 6/2025) nhưng tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã cho thấy khả năng dân vận khéo trong việc huy động được nguồn lực xã hội, góp phần lan toả hình ảnh của tuổi trẻ mặt trận.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong thời gian tới, anh Triết đề nghị, Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư quy tụ đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên đến từ nhiều cơ quan - đây là lợi thế để phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo. Đồng thời, điều này cũng đòi hỏi mỗi đoàn viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn mực trong ứng xử và tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhất là trong môi trường công tác liên quan đến vận động, hợp lực và tạo đồng thuận xã hội.

Khẳng định dấu ấn tuổi trẻ mặt trận bằng năng lực, hành động, giải quyết các vấn đề bằng kết quả cụ thể, đo đếm được. Dấu ấn của tuổi trẻ Mặt trận không chỉ đo ở số lượng hoạt động mà phải ở khả năng giải quyết những việc khó, cụ thể, bằng những sáng kiến bám sát chức năng tham mưu, lắng nghe phản hồi từ nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội.

"Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư cần đặt ra những câu hỏi khó, bài toán khó, làm thế nào để xây dựng mô hình liên kết thực chất giữa 14 tổ chức Đoàn trực thuộc để có "mục tiêu chung, việc chung, sản phẩm chung". Làm thế nào để tuổi trẻ khối phát huy được trí tuệ, bản lĩnh, kỹ năng, đủ sức đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong môi trường công tác đặc thù. Đặc biệt, mỗi năm phải chọn được 2 đột phá, mỗi quý phải có 1 kết quả lớn để tạo ra sản phẩm cụ thể, thực chất", anh Triết nói.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cũng lưu ý, cần củng cố nội lực, tổ chức để Đoàn phải thực sự là môi trường để thanh niên rèn luyện và trưởng thành cho thanh niên trong khối. Muốn phong trào đi vào chiều sâu, nhiệm vụ chính trị triển khai có hiệu quả thì tổ chức Đoàn phải làm việc chuẩn mực, uy tín. Điều đó yêu cầu cán bộ Đoàn phải gần thanh niên, sát cơ sở, hiện diện trên không gian số, không né tránh trách nhiệm và phải dám chịu trách nhiệm đến cùng.