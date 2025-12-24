Xây dựng lớp thanh niên Điện Biên giàu bản sắc, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh

TPO - Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước; có bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa con người Điện Biên, trở thành lực lượng công dân trẻ góp phần xây dựng tỉnh phát triển.

Nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 24/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trọng thể với sự tham dự của 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ đoàn tỉnh Điện Biên đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, trở thành nhu cầu tự thân của đoàn viên, thanh niên. Các chuyên đề hằng năm được tổ chức bằng nhiều hình thức, đặc biệt trên nền tảng số và mạng xã hội.

Nhiều đợt sinh hoạt chính trị lớn được tổ chức sôi nổi, như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ, cấp tỉnh tổ chức tuyên dương 135 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; duy trì hoạt động của 17 câu lạc bộ lý luận trẻ; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 2.000 suất quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, chiến sĩ Điện Biên; phối hợp chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” với 623 bản đồ đăng ký, hơn 3.100 bản đồ được trao tặng.

Công tác tuyên truyền trên không gian mạng được đẩy mạnh với hơn 3.000 tin tốt, 220 câu chuyện đẹp. Nhiều cá nhân tiêu biểu được vinh danh, trong đó có 5 đồng chí nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, 1 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên đã tham gia làm mới, tu sửa gần 820 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 20 km đường bê tông, sửa chữa 23 nhà văn hóa, làm mới 18 cầu dân sinh, thắp sáng 78,5 km đường nông thôn.

Toàn tỉnh trồng mới hơn 758.000 cây xanh; thành lập các đội hình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương. Các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ trên 40.000 lượt người dân khó khăn; hiến 7.677 đơn vị máu; trao gần 44.000 suất quà với tổng trị giá hơn 29,3 tỷ đồng.

Các đại biểu dự đại hội.

Các chiến dịch tình nguyện cao điểm như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh được triển khai rộng khắp, hỗ trợ hơn 7.000 thiếu nhi khó khăn, khám bệnh miễn phí cho hơn 10.600 người dân.

Công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp được chú trọng. Toàn tỉnh tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 51.700 lượt thanh niên; dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 3.600 tỷ đồng, hỗ trợ gần 19.500 hộ vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ 46 dự án thanh niên khởi nghiệp.

Phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số và AI được triển khai với 129 đội hình; nhiều sáng kiến sáng tạo trong học tập, lao động, cải cách hành chính được ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh kết nạp mới 16.203 đoàn viên; giới thiệu 7.423 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 2.834 đồng chí được kết nạp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục mở rộng, đạt tỷ lệ khoảng 70%.

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai đồng bộ. Trong nhiệm kỳ, 186.573 thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ; Chương trình rèn luyện đội viên được triển khai tại 100% cơ sở Đội; 45.121 đội viên mới được kết nạp.

Anh Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực hiện phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, tổ chức Đoàn chú trọng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi; tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho 415 giáo viên Tổng phụ trách. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, năm 2025 tuyên dương 150 thiếu nhi tiêu biểu và 30 giáo viên Tổng phụ trách xuất sắc; lựa chọn 7 đội viên tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X.

Công tác đối ngoại thanh niên được đẩy mạnh với các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam; tham gia Giải bóng đá thanh thiếu niên U11 và U13 “Cúp Lan Thương - Trà Mã cổ đạo”; tổ chức đoàn thực tế; cử 2 đoàn tham gia chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Đoàn vẫn còn những hạn chế như việc nắm bắt tư tưởng thanh niên có lúc chưa kịp thời; một số mô hình chưa theo kịp xu hướng; hỗ trợ khởi nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu; việc tập hợp thanh niên vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu do tác động tiêu cực của mạng xã hội, điều kiện địa bàn chia cắt, nguồn lực hạn chế và công tác tham mưu ở một số nơi chưa thật sự chủ động.

Xây dựng thế hệ trẻ Điện Biên giàu bản sắc, xung kích, góp phần đưa tỉnh phát triển khá

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, công tác Đoàn tỉnh Điện Biên xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trước hết là xây dựng lớp thanh niên Điện Biên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giàu truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc. Công tác giáo dục được đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông số, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi.

Ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Điện Biên tiên phong trong kỷ nguyên mới” thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể, gắn với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoản sẽ tổ chức triển khai các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” nhằm hỗ trợ địa phương trong quá trình chuyển đổi số; hỗ trợ thanh thiếu nhi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ thông qua các cuộc thi, sân chơi chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm OCOP, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Các hoạt động hội nhập quốc tế, tình nguyện vì cộng đồng và tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

Song song với các nhiệm vụ trên, Tỉnh Đoàn Điện Biên chú trọng xây dựng các chương trình phát triển toàn diện thanh niên trên các mặt học tập, trí tuệ, thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần, qua đó nâng cao chất lượng công tác Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đánh giá cao vai trò xung kích của thanh niên trong giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên học tập, việc làm, khởi nghiệp; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Thành Đô đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, bám sát các nghị quyết lớn của Đảng, nhất là các nghị quyết về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng của Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng lớp thanh niên Điện Biên có bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Ba là, tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đồng hành cùng tỉnh trong triển khai các dự án trọng điểm, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bốn là, đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế như nông nghiệp, du lịch, kinh tế số; tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Năm là, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Sáu là, nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, chăm lo, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; phát huy vai trò của Đoàn trong giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có tuyên truyền, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên bày tỏ tin tưởng, với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, tuổi trẻ Điện Biên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển tỉnh theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ là 7 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ là 7 đồng chí. Anh Mùa Chiến Thắng được Đại hội tín nhiệm, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa mới. Anh Lò Xuân Hạnh tiếp tục được giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.