Thanh Hóa lan tỏa phong trào 'Bình dân học vụ số'

Sau 6 tháng triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Phong trào bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào phổ cập tri thức và nâng cao năng lực số cho mọi tầng lớp nhân dân.

Học tập kỹ năng số – nền tảng của công dân số

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc phổ cập kỹ năng số cho mọi người dân được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng công dân số, xã hội số và nền kinh tế số toàn diện. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 24/4/2025 triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên phạm vi toàn tỉnh.

Phong trào được phát động với tinh thần “toàn dân học tập, làm chủ kỹ năng số”, hướng đến mục tiêu rút ngắn khoảng cách số, nâng cao nhận thức và năng lực số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội số, công dân số trong thời kỳ mới.

Thanh Hóa vào cuộc đồng bộ phong trào “Bình dân học vụ số”

Ngày 8/5/2025, lễ phát động phong trào cấp tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 1.018 điểm cầu cấp huyện, xã, thôn, bản và tổ dân phố, thu hút gần 52.000 lượt cán bộ, đảng viên và người dân tham dự. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ cho một phong trào học tập kỹ năng số quy mô lớn chưa từng có tại Thanh Hóa.

Ngay sau lễ phát động, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Chỉ trong 6 tháng, đã có hơn 120 tin, bài, phóng sự được phát sóng. Nhiều sản phẩm multimedia tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ chia sẻ. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng tích cực tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và mạng xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có ảnh hưởng trong cộng đồng đã góp phần phổ biến sâu rộng ý nghĩa phong trào, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phổ cập kỹ năng số sâu rộng trong cộng đồng

Đến nay, toàn tỉnh có 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 16.000 thành viên hoạt động hiệu quả, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng số cho hàng trăm nghìn người dân, góp phần đưa tri thức số đến từng hộ gia đình.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số được triển khai rộng rãi. Hơn 51.900 cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia các khóa học ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc và đời sống. Có hơn 4.500 cán bộ các cơ quan đảng được bồi dưỡng ứng dụng AI trong công tác chuyên môn và gần 23.500 lượt cán bộ, thành viên ban chỉ đạo các cấp được tập huấn về chuyển đổi số và an toàn thông tin.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia “Bình dân học vụ số” do Nhà trường tổ chức.

Trong đó, Hội Khuyến học các cấp phối hợp trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 189 lớp kỹ năng số cho hơn 11.000 học viên. Hội Người mù mở các lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh có phần mềm giọng nói. Tỉnh đoàn triển khai chiến dịch “Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số”, tổ chức hơn 210 lớp bồi dưỡng, thu hút 35.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân tham gia.

Cùng với công tác tuyên truyền và đào tạo, các cơ quan chuyên môn trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai phong trào. Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”. Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Khung kiến thức và Đề cương “Bình dân học vụ số” cho 6 nhóm đối tượng phổ cập, đồng thời tham mưu kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2025–2030.

Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có 9.776 trạm thu phát sóng (BTS), phủ sóng 99,7% số thôn, bản; tổng số thuê bao Internet đạt 2,73 triệu, tương đương 74,1 thuê bao/100 dân. Nhiều địa phương đã triển khai wifi miễn phí tại nhà văn hóa, khu công nhân và điểm công cộng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ số trong học tập, sản xuất, đời sống.

Lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo như: “Tổ chuyển đổi số Trường THCS Bắc Sơn” (phường Sầm Sơn), “Chợ số - Doanh nghiệp số” (phường Quảng Phú), “Tổ dân phố học tập số” (phường Bỉm Sơn), “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” (Tỉnh đoàn), “Câu lạc bộ học tập số cộng đồng” (Hội Khuyến học), “Cầm tay chỉ việc” (Đoàn xã Nga Thắng), hay “Giờ giải lao số” trong công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai. Những mô hình này đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập, sáng tạo trong cộng đồng.

Theo thống kê, trong 35 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 265-KH/TU, đã có 29 nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, 6 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai. Phong trào “Bình dân học vụ số” đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, tạo đột phá trong phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Thanh Hóa.

Tuy vậy, phong trào vẫn đối mặt một số khó khăn như: hạ tầng công nghệ tại vùng sâu, vùng xa còn thiếu; nhân lực hỗ trợ kỹ năng số chủ yếu kiêm nhiệm; tài liệu tuyên truyền chưa thật phù hợp với từng nhóm đối tượng; kinh nghiệm triển khai ở một số nơi còn hạn chế.

Từ thực tiễn đó, tỉnh Thanh Hóa đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đưa ra nhiều giải pháp. Để khắc phục trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đầu tư hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng wifi cộng đồng. Biên soạn tài liệu kỹ năng số ngắn gọn, trực quan, dễ học. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách và tình nguyện viên số nòng cốt ở cơ sở.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân tham gia phong trào, gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của tỉnh, tạo khí thế thi đua học tập kỹ năng số sôi nổi trong toàn xã hội.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “toàn dân học tập, làm chủ kỹ năng số”, góp phần xây dựng xã hội số hiện đại, văn minh, vững vàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên số – kỷ nguyên vươn mình của tri thức Việt Nam.