Hà Nội: Giải phóng mặt Quốc lộ 6 đoạn Ba La- Xuân Mai còn ì ạch

TPO - Xã Phú Nghĩa đặt mục tiêu đến 30/6/2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã để bàn giao cho đơn vị thi công.

Hiện tại, trên địa bàn xã Phú Nghĩa (Hà Nội) có nhiều dự án giao thông trọng điểm của thành phố đang triển khai nhưng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, có Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La- Xuân Mai qua địa bàn Phú Nghĩa khiến người dân bức xúc.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trên, ngày 24/12 Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất lộ trình hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Cụ thể: Ngày 31/3/2026 hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất đai, nhân khẩu; đến ngày 15/4/2026, hoàn thành toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ trên tuyến Quốc lộ 6 qua địa bàn xã. Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2026 sẽ chi trả, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện.

Trường hợp các hộ không bàn giao mặt bằng, từ ngày 15/5/2026 xã sẽ triển khai các phương án cưỡng chế. Đến 30/6/2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 6 đoan Ba La- Xuân Mai

UBND xã Phú Nghĩa cho rằng, để tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, điều quan trọng nhất là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện. “Quan điểm của xã là việc nào cũng phải rõ người phụ trách, rõ nội dung công việc và rõ thời hạn hoàn thành. Các mốc tiến độ đã được xác định cụ thể; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những khâu chậm trễ. Mục tiêu đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đồng bộ", Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ thông tin.

Ngoài dự án trên, xã Phú Nghĩa cũng đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối trên địa bàn. Ví như: Tuyến đường từ quốc lộ 6 đi Trung Hòa và tuyến Trường Yên - Trung Hòa - Tốt Động. Sau thời gian tạm dừng do vướng mặt bằng, các dự án này đã được tái khởi động, nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công.