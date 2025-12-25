Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Giải phóng mặt Quốc lộ 6 đoạn Ba La- Xuân Mai còn ì ạch

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xã Phú Nghĩa đặt mục tiêu đến 30/6/2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã để bàn giao cho đơn vị thi công.

Hiện tại, trên địa bàn xã Phú Nghĩa (Hà Nội) có nhiều dự án giao thông trọng điểm của thành phố đang triển khai nhưng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, có Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La- Xuân Mai qua địa bàn Phú Nghĩa khiến người dân bức xúc.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trên, ngày 24/12 Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất lộ trình hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Cụ thể: Ngày 31/3/2026 hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất đai, nhân khẩu; đến ngày 15/4/2026, hoàn thành toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ trên tuyến Quốc lộ 6 qua địa bàn xã. Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2026 sẽ chi trả, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện.

Trường hợp các hộ không bàn giao mặt bằng, từ ngày 15/5/2026 xã sẽ triển khai các phương án cưỡng chế. Đến 30/6/2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

z7364623857505-c0ad7aa2e5dc473572614f19c1309349.jpg
Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 6 đoan Ba La- Xuân Mai

UBND xã Phú Nghĩa cho rằng, để tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, điều quan trọng nhất là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện. “Quan điểm của xã là việc nào cũng phải rõ người phụ trách, rõ nội dung công việc và rõ thời hạn hoàn thành. Các mốc tiến độ đã được xác định cụ thể; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những khâu chậm trễ. Mục tiêu đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đồng bộ", Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ thông tin.

Ngoài dự án trên, xã Phú Nghĩa cũng đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối trên địa bàn. Ví như: Tuyến đường từ quốc lộ 6 đi Trung Hòa và tuyến Trường Yên - Trung Hòa - Tốt Động. Sau thời gian tạm dừng do vướng mặt bằng, các dự án này đã được tái khởi động, nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL6, đoạn Ba La - Xuân Mai được UBND thành phố phê duyệt ngày 18/3/2022 và Phê duyệt điều chỉnh ngày 22/01/2024; thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022 - 2027 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố là chủ đầu tư.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung triển khai thi công các hạng mục công trình trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Cụ thể, thi công nền, mặt đường phần mở rộng thuộc các gói thầu số 03, 04; thi công các công trình trên tuyến như cầu Đồng Trữ, cầu Tân Trượng, đúc dầm cầu Xuân Mai, cầu Quán Lát và đúc các đốt cống hộp, cống Năm Lu, thi công kè, tường chắn... Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang phối hợp thi công cầu vượt nút giao Vành đai 4.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, tiến độ triển khai thi công chậm do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.. Cụ thể, trên địa bàn huyện Chương Mỹ (cũ) đã bàn giao khoảng 51,46ha/85,4ha (đạt tỷ lệ 60%). Trong đó, diện tích đất bàn giao là nông nghiệp, đất nhà ở chưa được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phần mặt bằng bàn giao xôi đỗ, không liền tuyến, vướng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc chưa được di chuyển.

Còn trên địa bàn quận Hà Đông (cũ) hiện chưa được bàn giao mặt bằng. Hiện nay, chủ đầu tư chỉ thi công một phần nhỏ trên phạm vi phần đất công và nút giao với đường vành đai 4.

Thanh Hiếu
#đe dọa an toàn giao thông quốc lộ 6 #Quốc lộ 6 #cải tạo quốc lộ 6 #xã Phú Nghĩa #Hà Đông

