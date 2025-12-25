Kỳ vọng Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm thành 'phòng khách đô thị mở'

TPO - Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được xác định là quảng trường đa chức năng, là điểm nhấn của đô thị lịch sử. Trong khi Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được kỳ vọng trở thành “phòng khách đô thị mở” - nơi giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và bộ mặt đô thị hiện đại của Thủ đô.

UBND phường Hoàn Kiếm vừa tổ chức Lễ phát động đồng thời hai cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cảnh quan quan trọng, gồm: Thi tuyển phương án kiến trúc khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phân kỳ 2); Thi tuyển phương án kiến trúc khu vực Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phân kỳ 2).

Hai cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của thành phố Hà Nội về đầu tư cải tạo, chỉnh trang không gian công cộng khu vực hồ Hoàn Kiếm theo các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; đồng thời là bước quan trọng trong việc tìm kiếm các ý tưởng thiết kế sáng tạo, khả thi, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục được xác định là quảng trường đa chức năng, gắn bó mật thiết với không gian kiến trúc cảnh quan của hồ Hoàn Kiếm – trung tâm lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Khu vực quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là không gian công cộng đặc thù, có vai trò quan trọng trong việc kết nối hồ Hoàn Kiếm với khu nội đô lịch sử và hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là khu vực TOD và nhà ga C9.

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu phát động cuộc thi

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, nhấn mạnh đây là cuộc thi có ý nghĩa lớn đối với Thủ đô, được tổ chức trong bối cảnh yêu cầu cao nhưng thời gian triển khai rất gấp.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh, cả hai khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm từng được nghiên cứu, tổ chức thi tuyển trong các giai đoạn trước với những phương án chất lượng cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu điều chỉnh về quy hoạch, công năng và phương thức khai thác không gian theo định hướng phát triển mới của Thủ đô, việc tiếp tục tổ chức thi tuyển ở phân kỳ 2 là cần thiết nhằm lựa chọn phương án phù hợp hơn, toàn diện hơn và khả thi hơn.

Phối cảnh khu vực Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Theo TS. KTS Phan Đăng Sơn, yêu cầu xuyên suốt đặt ra cho các phương án dự thi là phải bảo đảm sự gắn kết hài hòa giữa văn hóa, công năng hiện tại và tương lai trong tổng thể không gian hồ Hoàn Kiếm; “hòa nhập nhưng không hòa tan”, không tạo ra những yếu tố vênh lệch hay xung đột với cấu trúc không gian di sản đặc biệt. Các giải pháp cần đủ linh hoạt để tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của thành phố, đồng thời thiết lập trật tự, trả lại sự yên tĩnh, hài hòa cho không gian Hồ Gươm - nơi được coi là biểu tượng tinh thần của Thủ đô và cả nước.

Làm rõ thêm định hướng cuộc thi, KTS Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phường Hoàn Kiếm cho biết, đến nay các đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với hai khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cảnh quan.

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi

Đối với Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, đây được xác định là quảng trường đa chức năng, là điểm nhấn của đô thị lịch sử, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa - chính trị quan trọng và là không gian kết nối trực tiếp giữa hồ Hoàn Kiếm với khu phố cổ Hà Nội. Cuộc thi hướng tới việc hình thành một không gian công cộng đặc trưng, giàu bản sắc, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vui chơi giải trí, đồng thời ứng dụng công nghệ mới để gia tăng trải nghiệm và tính tương tác.

Theo quy hoạch, Thành phố chủ trương phá dỡ các công trình số 1, 3, 5 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà Hàm Cá Mập) để mở rộng không gian quảng trường, tổ chức lại giao thông, cây xanh và mặt đứng kiến trúc khu vực. Phân kỳ 2 tập trung nghiên cứu sâu về tổ chức không gian tổng thể, tái thiết các mặt đứng đô thị và phát triển các tiện ích đô thị, trong đó có phương án xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường nhằm giảm áp lực cho không gian đô thị trung tâm.

Trong khi đó, Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được định hướng là không gian công cộng đặc thù, nằm trong lõi đô thị lịch sử, gắn trực tiếp với di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn và kết nối với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2.

Theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và quy hoạch phân khu H1-1B, khu vực này được xác định là không gian di sản đặc biệt, với yêu cầu xuyên suốt là hạn chế tối đa các công trình nổi, kiểm soát chặt chẽ chiều cao, khối tích, đồng thời khai thác hợp lý không gian ngầm. Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được kỳ vọng trở thành “phòng khách đô thị mở” - nơi giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và bộ mặt đô thị hiện đại của Thủ đô.

Nêu quan điểm về 2 khu vực quảng trường, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông cho biết, kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm không chỉ là những công trình đơn lẻ mà là một hệ thống liên kết chặt chẽ giữa con người, thiên nhiên và những giá trị lịch sử vô hình. Việc quy hoạch nơi đây cần sự tiết chế và tinh tế để giữ trọn "vẻ đẹp nhã nhặn" đặc trưng của Thủ đô.

"Nếu chúng ta cố ép quá nhiều chức năng hoặc sự kiện vào hồ Gươm, chúng ta sẽ tự làm hỏng di sản này. Sự linh hoạt trong công năng phải đi đôi với sự thanh lịch về hình thái. "Kiến trúc và chức năng tại đây phải tạo ra một cái gì đó nhã nhặn, thanh lịch – đó chính là bản sắc của con người Hà Nội", ông Thông nhận định.