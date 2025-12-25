Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

​Check-in mô hình toa tàu xưa độc đáo giữa lòng Hà Nội

Trọng Tài
TPO - Những mô hình 'toa tàu di sản' tại khu vực Ba Đình (Hà Nội) đang là điểm check-in hút khách. Cách trưng bày mới mẻ này giúp lịch sử Hà Nội trở nên gần gũi, hòa nhịp tự nhiên với đời sống đương đại

Khám phá ‘Toa tàu di sản’ lần đầu xuất hiện giữa lòng phố cổ.
tp-c5.jpg

Mô hình “Toa tàu di sản” tại phường Ba Đình đang dần trở thành điểm đến được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Lấy cảm hứng từ những toa tàu điện của dự án Tuyến tàu điện số 6 thuộc phường Trúc Bạch cũ, không gian này được xây dựng như một điểm chạm hài hòa giữa ký ức quá khứ và hơi thở hiện đại.

tp-c4.jpg

Mỗi toa tàu điện không chỉ là một góc check-in "sống ảo" vừa hoài niệm vừa hiện đại mà còn là nơi những giá trị di sản của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi, tự nhiên, góp phần đưa văn hóa lịch sử chạm gần hơn đến với tất cả mọi người.

tp-c2.jpg
tp-c9.jpg
tp-c7.jpg

Điểm đặc biệt khiến mô hình "Di sản xuống phố" khác biệt hoàn toàn với những điểm check-in thông thường chính là trải nghiệm độc đáo bên trong các toa tàu.

tp-c11.jpg
tp-c25.jpg
tp-c6.jpg

Thay vì đặt di sản trong không gian trưng bày quen thuộc, mô hình chọn cách đưa ký ức đô thị ra đời sống thường nhật, để mọi người có thể tiếp cận một cách dễ dàng và tự nhiên nhất.

tp-c24.jpg
tp-c21.jpg
tp-c14.jpg

Từ bên ngoài, những toa tàu gây ấn tượng bởi màu sắc hoài cổ, các chi tiết mô phỏng tinh tế gợi nhắc về Hà Nội một thời tàu điện leng keng. Nhưng điều giữ chân người xem lâu hơn lại nằm phía sau cánh cửa.

tp-c19.jpg

Bước qua cánh cửa, người trẻ không chỉ tìm thấy những khung hình đẹp mà còn bước vào một "bảo tàng mini" sống động.

tp-c23.jpg

Không gian bên trong được bài trí như một “bảo tàng thu nhỏ”, nơi văn hóa và lịch sử Thủ đô được tái hiện qua hình ảnh tư liệu, các hiện vật mô phỏng và lối kể chuyện giàu cảm xúc.

tp-c15.jpg
tp-c20.jpg
tp-c22.jpg

Những kỷ vật và ký ức xưa được tái hiện sinh động qua đồ bếp, bát đĩa, món ăn, máy nghe nhạc…, gợi nhắc trọn vẹn về một thời đã qua.

tp-c17.jpg
tp-c18.jpg
tp-c28.jpg

Không chỉ là điểm check-in theo mùa, “Toa tàu di sản” mở ra cách kể di sản mới: khoác ngôn ngữ đương đại để giá trị xưa trở nên sống động và gần gũi với tất cả mọi người.

Trọng Tài
#Hà Nội #di sản #Ba Đình #toa tàu di sản #check-in

