Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Bảo vệ chung cư 'đánh hội đồng' một người đàn ông

Xuất hiện thông tin một số người mặc áo bảo vệ chung cư đánh người, Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội) vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngày 25/12, một lãnh đạo Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang xác minh clip tố bảo vệ chung cư K35 Tân Mai (phường Tương Mai) có hành vi đánh người.

cong-an-xac-minh-nhom-bao-ve-chung-cu-o-ha-noi-vay-danh-nguoi-dan-ong-1025.gif
Người đàn ông bị nhóm người mặc trang phục bảo vệ vây đánh. Nguồn: VietNamNet

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung thể hiện một người đàn ông mặc áo vàng bị khoảng 3-4 người "quây", đánh hội đồng, trong đó có nhiều người mặc áo bảo vệ. Người đăng clip cho biết những người mặc áo bảo vệ là nhân viên bảo an của chung cư K35 Tân Mai.

Theo lãnh đạo Công an phường Tương Mai, sự việc xảy ra vào tối 23/12.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tương Mai đã nhận thông tin và cử cán bộ đến hiện trường xác minh, làm việc với một số người có liên quan.

Bước đầu, Công an phường đã xác định được một số người liên quan và đang xử lý theo quy định pháp luật.

nld.com.vn
#bảo vệ chung cư K35 Tân Mai #đánh hội đồng #điều tra vụ bảo vệ #công an phường Tương Mai #clip đánh người

Cùng chuyên mục