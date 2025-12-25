Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Hà Nội

TPO - Theo kế hoạch, TTCP sẽ thực hiện thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại TP Hà Nội và một số địa phương, thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2026, trong danh sách 89 cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch, có 67 cuộc thanh tra chính thức và có 22 cuộc thanh tra dự phòng.

Đối với danh sách các cuộc thanh tra chính thức, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng đất tại một số địa phương. Đặc biệt, thanh tra việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hưng Yên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ.

Cùng với đó, trong quý II/2026, TTCP cũng sẽ thực hiện thanh tra công tác phòng, chống ngập úng tại tỉnh Thái Nguyên. Với nội dung này, Hà Nội nằm trong danh sách các cuộc thanh tra dự phòng của Thanh tra Chính phủ.

Vẫn theo kế hoạch, TTCP sẽ thực hiện thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại TP Hà Nội và một số địa phương, thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra. Dự kiến các cuộc thanh tra này được thực hiện vào Quý II,III năm 2026…

Thanh tra Chính phủ cho biết, kế hoạch nêu trên nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dụng trong Định hướng chương trình thanh tra năm 2026 đã được Thủ tướng phê duyệt; đồng thời qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thanh tra việc quản lý tài chính, tài sản và đầu tư của Đài truyền hình TPHCM, Vĩnh Long

Năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và đầu tư đối với đài truyền hình TPHCM, Vĩnh Long trong giai đoạn 2015-2025. Cùng nội dung, Đài truyền hình Việt Nam nằm trong danh sách các cuộc dự phòng của Thanh tra Chính phủ.

Ngân Anh
