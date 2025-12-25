Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thanh tra Chính phủ nêu trách nhiệm của Bộ GD&ĐT tại các dự án đại học chậm tiến độ, gây lãng phí

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận về hàng loạt vi phạm đã xảy ra tại một số dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Đáng chú ý, Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang và Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc bị xác định kéo dài thời gian thực hiện, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Dự án liên tục điều chỉnh, kéo dài tới 14 năm

Theo kết luận thanh tra, Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang được phê duyệt với thời gian thực hiện ban đầu là 7 năm (2008–2015). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án liên tục điều chỉnh, gia hạn, kéo dài tới 14 năm (2008–2022) mới cơ bản hoàn thành.

Đến hết năm 2022, dự án đã giải ngân 1.097,7 tỷ đồng, đạt 89,74% tổng mức đầu tư; giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu là 1.153,5 tỷ đồng, tương đương 94,3% tổng mức đầu tư. Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 14 công trình, song một số hạng mục còn lại buộc phải dừng triển khai theo Văn bản số 3111 ngày 19/7/2022 của Bộ GD&ĐT.

6943c0e908dcb36fd59feab0.jpg
Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang. Ảnh báo Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ khẳng định: dự án không thể hoàn tất đúng tiến độ, phát sinh nhiều tồn tại, vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, phát sinh cả trước và sau ngày 1/1/2015 nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Trong bối cảnh thời gian thực hiện dự án đã kết thúc, toàn bộ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 đã được cấp hết, nợ đọng kéo dài đã đẩy dự án vào tình trạng bế tắc về nguồn lực tài chính.

Thanh tra Chính phủ đồng thời chỉ rõ nhiều vi phạm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Việc lập và phê duyệt dự án có nội dung không đúng quy định, làm tăng tổng mức đầu tư hơn 169,3 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí dự phòng do trượt giá tăng tới 165,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 10/17 hợp đồng thi công xây lắp, chiếm 73,8% tổng giá trị hợp đồng, bị chậm tiến độ từ 5 đến 43 tháng. Bộ GD&ĐT bị xác định nhiều năm bố trí vốn cho dự án thấp hơn giá trị khối lượng hoàn thành, bố trí vốn dàn trải, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quyết định đầu tư.

Hệ quả là dự án chậm tiến độ nghiêm trọng, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản khoảng 54,63 tỷ đồng (tính đến 1/7/2025), vi phạm Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. TTCP đánh giá đây là nguyên nhân chính gây chậm tiến độ và lãng phí, với giá trị tạm tính gần 100 tỷ đồng.

Từ kết luận này, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách dự án qua các thời kỳ; đồng thời yêu cầu khẩn trương xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, làm rõ trách nhiệm của Đại học Nha Trang, Đại học Kiên Giang, Ban Quản lý dự án và các cá nhân liên quan.

Dự án Trường Đại học Tây Bắc kéo dài 20 năm

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, phê duyệt dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện, quản lý tiến độ, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn.

Dự án được phê duyệt với thời gian thực hiện ban đầu 7 năm (2004–2010), song phải điều chỉnh kéo dài tới 20 năm (2004–2023). Đến hết năm 2023, dự án giải ngân 533,72 tỷ đồng, đạt 85,05% tổng mức đầu tư; giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu đạt 87,19%. Trong tổng số 25 công trình, mới khởi công được 21 công trình, còn 4 công trình chưa triển khai, trong khi công tác giải phóng mặt bằng chỉ đạt 44,8% diện tích theo quy hoạch điều chỉnh.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, những vướng mắc chính của dự án là giải phóng mặt bằng chậm, kết quả bồi thường thấp, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, nhưng không còn nguồn vốn trung hạn để xử lý.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do Đại học Tây Bắc thiếu trách nhiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án; Bộ GD&ĐT buông lỏng vai trò của người quyết định đầu tư, thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm lãnh đạo liên quan theo từng thời kỳ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Minh Đức
#Vi phạm dự án đầu tư giáo dục #Quản lý dự án xây dựng trường đại học #Nợ đọng xây dựng cơ bản trong giáo dục #Chậm tiến độ và điều chỉnh dự án #Vai trò của Bộ GD&ĐT trong quản lý dự án #Xử lý trách nhiệm trong dự án công trình #Lãng phí ngân sách nhà nước #Giải phóng mặt bằng và bồi thường dự án #Thẩm định và phê duyệt dự án vi phạm #Kiến nghị xử lý trách nhiệm chính quyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục