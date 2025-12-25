Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Ngụy trang ma túy trong các hộp mỹ phẩm để gửi xe khách Bắc - Nam

Thu Hiền
TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các hộp đựng mỹ phẩm, lợi dụng tuyến xe khách Bắc – Nam để giao nhận hàng.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh bằng hình thức gửi hàng theo xe khách, cất giấu trong các hộp mỹ phẩm có dán nhãn mác chữ nước ngoài.

images2073371-2-2.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đường dây này do Hồ Viết Đạo (SN 1995, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Thảo (SN 2001, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Các đối tượng hoạt động kín kẽ, có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 15 giờ ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Thần Lĩnh bắt quả tang Hồ Viết Đạo khi đang nhận hàng. Tang vật thu giữ gồm một thùng xốp bên trong chứa 5 hộp mỹ phẩm, qua kiểm tra phát hiện 1kg ma túy ketamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Thảo. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 2 túi nilon chứa khoảng 50g ketamine và 35 viên thuốc lắc.

images2073356-2.jpg
Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#ma túy #Nghệ An #đường dây ma túy #ketamine #thuốc lắc #bắt giữ

