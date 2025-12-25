Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí quân dụng 'khủng' ở Nghệ An

TPO - Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vũ khí quân dụng trái phép trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tội phạm “Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” do Công an Nghệ An đấu tranh, triệt xóa.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán vũ khí trái phép với thủ đoạn tinh vi, hoạt động kín kẽ. Qua công tác rà soát, xác minh, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng từ một đường dây hoạt động chuyên nghiệp, quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đường dây này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành. Hai đối tượng móc nối chặt chẽ, phân công mỗi người phụ trách các khâu khác nhau từ chế tạo, thu mua, vận chuyển đến tiêu thụ vũ khí.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội mang tên giả, đăng tải hình ảnh, thông tin vũ khí để “giới thiệu sản phẩm”, đồng thời trực tiếp giao dịch với những người có nhu cầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây này đã lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia, tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn cùng nhiều linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ Công an phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc (từ ngày 15/12 đến 16/3), các đối tượng trong đường dây đã bàn bạc, thống nhất tạm dừng hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng.

﻿ Tang vật vụ án.

Nhận định thời cơ phá án đã chín muồi, từ ngày 15/12 đến 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác, tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành.

Tang vật thu giữ gồm 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su; 2 máy tính xách tay, 42 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Công an lấy lời khai hai đối tượng cầm đầu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.