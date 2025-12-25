Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí quân dụng 'khủng' ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vũ khí quân dụng trái phép trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tội phạm “Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” do Công an Nghệ An đấu tranh, triệt xóa.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán vũ khí trái phép với thủ đoạn tinh vi, hoạt động kín kẽ. Qua công tác rà soát, xác minh, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng từ một đường dây hoạt động chuyên nghiệp, quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đường dây này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành. Hai đối tượng móc nối chặt chẽ, phân công mỗi người phụ trách các khâu khác nhau từ chế tạo, thu mua, vận chuyển đến tiêu thụ vũ khí.

images2073522-g5.jpg
images2073523-678.jpg
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội mang tên giả, đăng tải hình ảnh, thông tin vũ khí để “giới thiệu sản phẩm”, đồng thời trực tiếp giao dịch với những người có nhu cầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây này đã lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia, tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn cùng nhiều linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ Công an phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc (từ ngày 15/12 đến 16/3), các đối tượng trong đường dây đã bàn bạc, thống nhất tạm dừng hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng.

﻿images2073518-23.jpg
images2073520-m7.jpg
Tang vật vụ án.

Nhận định thời cơ phá án đã chín muồi, từ ngày 15/12 đến 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác, tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành.

Tang vật thu giữ gồm 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su; 2 máy tính xách tay, 42 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

images2073511-n6.jpg
images2073512-4.jpg
Công an lấy lời khai hai đối tượng cầm đầu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

Thu Hiền
#vũ khí quân dụng #Nghệ An #bắt giữ #đường dây tội phạm #công an #đạn dược #đấu tranh tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục