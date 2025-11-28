Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Đông Anh ra quân cưỡng chế trường hợp vi phạm chiếm dụng đất công

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/11, xã Đông Anh - Hà Nội đã ra quân tổ chức cưỡng chế vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và thu hồi toàn bộ diện tích đất công của nhà nước.

Ngày 28/11, UBND xã Đông Anh tổ chức cưỡng chế thu hồi phần diện tích đất công bị gia đình bà Đỗ Thị Quận chiếm dụng và xây dựng công trình trái phép tại địa chỉ cũ: Khu giãn dân thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là địa chỉ: số 58 đường Phúc Lộc, xã Đông Anh, TP Hà Nội)

Theo đó, qua rà soát, kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xã Đông Anh đã phát hiện nhiều trường hợp tự ý chiếm dụng đất công, đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông để dựng nhà tạm, nhà kiên cố, xưởng sản xuất, lán quán kinh doanh hoặc quây tôn, xây tường rào trái phép.

UBND xã Đông Anh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vi phạm nhận thức rõ những quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho những diện tích đất công của nhà nước đang bị chiếm dụng.

z7270682508516-5b1e8dba09c5f65fd48803eb5ddfc1c3-1764309235.jpg
Khu đất công bị cưỡng chế ngày 28/11

Qua đó nhiều trường hợp, sau khi được vận động, tuyên truyền đã nhận thức được vi phạm và chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để tháo dỡ, di dời tài sản, trả lại phần đất công bị chiếm dụng, thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng trong việc thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình chây, không hợp tác, thường xuyên có biểu hiện chống đối và thực hiện các hành vi gây rối thông qua việc gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ, có dấu hiệu vu khống, xúc phạm cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước.

Căn cứ vào các nội dung: Biên bản làm việc; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTXD, yêu cầu nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp trên đất công của Nhà nước của chính quyền địa phương, trường hợp gia đình bà Đỗ Thị Quận tại địa chỉ cũ: Khu giãn dân thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là địa chỉ số 58 đường Phúc Lộc, xã Đông Anh, TP Hà Nội) là một trong những vi phạm về chiếm dụng đất công trong nhiều năm qua.

Trước những vi phạm kéo dài, cùng sự bất hợp tác của gia đình bà Quận, ngày 18/11/2025, Chủ tịch UBND xã Đông Anh đã ban hành Quyết định số 4040/QĐ-XPHC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Tiếp đó, ngày 28/11, lực lượng chức năng xã đã ra quân tổ chức cưỡng chế vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và thu hồi toàn bộ diện tích đất công của nhà nước. Việc cưỡng chế hoàn thành vào trưa cùng ngày.

Trần Hoàng
#Cưỡng chế đất công tại Đông Anh #Chiếm dụng đất trái phép #Chấp hành pháp luật đất đai #Xử lý vi phạm xây dựng trái phép #Phản ứng của người dân và chống đối #Vai trò của chính quyền địa phương #Truy tố và xử phạt vi phạm đất đai #Tác động cộng đồng trong thi hành pháp luật #Quy trình cưỡng chế đất công #Trả lại hiện trạng ban đầu đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục