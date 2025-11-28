Đông Anh ra quân cưỡng chế trường hợp vi phạm chiếm dụng đất công

TPO - Ngày 28/11, xã Đông Anh - Hà Nội đã ra quân tổ chức cưỡng chế vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và thu hồi toàn bộ diện tích đất công của nhà nước.

Ngày 28/11, UBND xã Đông Anh tổ chức cưỡng chế thu hồi phần diện tích đất công bị gia đình bà Đỗ Thị Quận chiếm dụng và xây dựng công trình trái phép tại địa chỉ cũ: Khu giãn dân thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là địa chỉ: số 58 đường Phúc Lộc, xã Đông Anh, TP Hà Nội)

Theo đó, qua rà soát, kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xã Đông Anh đã phát hiện nhiều trường hợp tự ý chiếm dụng đất công, đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông để dựng nhà tạm, nhà kiên cố, xưởng sản xuất, lán quán kinh doanh hoặc quây tôn, xây tường rào trái phép.

UBND xã Đông Anh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vi phạm nhận thức rõ những quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho những diện tích đất công của nhà nước đang bị chiếm dụng.

Khu đất công bị cưỡng chế ngày 28/11

Qua đó nhiều trường hợp, sau khi được vận động, tuyên truyền đã nhận thức được vi phạm và chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để tháo dỡ, di dời tài sản, trả lại phần đất công bị chiếm dụng, thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng trong việc thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình chây, không hợp tác, thường xuyên có biểu hiện chống đối và thực hiện các hành vi gây rối thông qua việc gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ, có dấu hiệu vu khống, xúc phạm cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước.

Căn cứ vào các nội dung: Biên bản làm việc; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTXD, yêu cầu nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp trên đất công của Nhà nước của chính quyền địa phương, trường hợp gia đình bà Đỗ Thị Quận tại địa chỉ cũ: Khu giãn dân thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là địa chỉ số 58 đường Phúc Lộc, xã Đông Anh, TP Hà Nội) là một trong những vi phạm về chiếm dụng đất công trong nhiều năm qua.

Trước những vi phạm kéo dài, cùng sự bất hợp tác của gia đình bà Quận, ngày 18/11/2025, Chủ tịch UBND xã Đông Anh đã ban hành Quyết định số 4040/QĐ-XPHC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Tiếp đó, ngày 28/11, lực lượng chức năng xã đã ra quân tổ chức cưỡng chế vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và thu hồi toàn bộ diện tích đất công của nhà nước. Việc cưỡng chế hoàn thành vào trưa cùng ngày.