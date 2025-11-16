Lâm Đồng cưỡng chế 9 công trình xây dựng trái phép trên đất nông, lâm nghiệp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lâm
TPO - UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 9 công trình xây dựng trái phép trên đất nông, lâm nghiệp, không xác định được chủ đầu tư.

Ngày 16/11, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 9 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp tại khu vực các thửa đất 7023, 7048, 7049 (tờ bản đồ số 17).

3569e18d96bf1ae143ae5.jpg
Một công trình xây dựng trái phép trên đường Tập Đoàn 1.

Theo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, 9 công trình vi phạm đều không xác định được chủ đầu tư. Các khối nhà có tổng diện tích khoảng 280m², diện tích mỗi căn từ 20-56m², kết cấu khung trụ sắt, bao che tôn, mái tôn, chưa hoàn thiện và chưa đưa vào sử dụng.

Lực lượng chức năng triển khai phá dỡ bằng phương án kết hợp thủ công và cơ giới, có máy đào và thiết bị chuyên dụng. Toàn bộ quá trình cưỡng chế được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Việc xử lý được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

4756420986796396349.jpg
z7098253117447-2e7ce1f44009192b37354ce55100e6da.jpg
Lực lượng chức năng đang tích cực cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Trước đó, qua kiểm tra, phường Xuân Trường - Đà Lạt phát hiện tổng cộng 12 công trình xây dựng trái phép tại khu vực này. Chính quyền địa phương đã cưỡng chế 3 công trình và trong đợt này tháo dỡ 9 công trình còn lại, buộc khắc phục toàn bộ hậu quả vi phạm.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #cưỡng chế #xây dựng trái phép #phường Xuân Trường - Đà Lạt #đất nông nghiệp #vi phạm

