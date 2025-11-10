Gia Lai: Đề xuất cưỡng chế 35 hộ dân trong dự án khu dân cư nghìn tỷ 'treo' 16 năm

TPO - Sau hơn 16 năm "treo", UBND hai phường Hội Phú và Diên Hồng đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai cưỡng chế 35 hộ dân thuộc diện di dời trong Dự án đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh thuộc hai phường này.

Theo đó, Dự án đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 260 tỷ đồng) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Tỉnh Gia Lai đang khởi động lại dự án khu dân cư sau nhiều năm dừng lại vì giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo UBND phường Hội Phú thông tin, có 676 hộ thuộc diện thu hồi đất nằm trong hai dự án, thuộc hai phường Hội Phú và Diên Hồng. Hiện nay có 39 hộ gia đình chưa thống nhất phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công đường Nguyễn Văn Linh (thuộc hai phường Hội Phú và Diên Hồng). Bởi vậy, UBND phường Hội Phú và UBND phường Diên Hồng đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai thực hiện cưỡng chế đối với 35 trường hợp (dự kiến ngày 24/11/2025); 4 trường hợp theo đề xuất của UBND phường Hội Phú tiếp tục tuyên truyền vận động.

“Dự án đường Nguyễn Văn Linh là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Đây là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, được UBND tỉnh phê duyệt, có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối giao thông khu vực trung tâm Pleiku với các trục phát triển mới. Việc chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy hoạch đô thị, công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị và lợi ích chung của cộng đồng”, lãnh đạo phường Hội Phú chia sẻ.

Lãnh đạo phường Hội Phú cho rằng, quy trình thu hồi đất và bồi thường đã được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, một số hộ vẫn cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng, dù đã nhận hoặc đủ điều kiện nhận bồi thường. Do đó, cần cưỡng chế thu hồi đất với trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi sau khi đã được vận động, thuyết phục.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, đây là dự án triển khai khá lâu, có nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do người dân chưa đồng thuận. Việc giải quyết đơn thư còn lúng túng, tuyên truyền chưa sâu sát. Một số nội dung bồi thường, tái định cư còn bất cập.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình thực hiện. Cùng với đó, UBND hai phường Hội Phú, Diên Hồng tiếp tục giải quyết khiếu nại của các hộ dân; lập kế hoạch và phương án cưỡng chế báo cáo UBND tỉnh để triển khai thực hiện; tiếp tục thực hiện thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ còn lại chưa nhận tiền.

Bà Tâm bên căn nhà được xây nhiều năm nhưng không thể sửa chữa, sang nhượng.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm (68 tuổi, phường Diên Hồng) cho biết, bà đã nhận được đền bù gần 3 tỷ đồng với mảnh đất có diện tích 13mx50m. "Mảnh đất này của nhà tôi từ năm 1989. Từ hồi dự án bắt đầu gia đình tôi và mọi người quanh đây đều vất vả vì không sửa nhà, sang nhượng đất được. Bởi vậy ai cũng mong dự án sớm xong để chúng tôi an cư lập nghiệp. Tôi mua đất ở khu tái định cư với diện 5mx25m giá 1,8 tỷ đồng", bà Tâm chia sẻ.