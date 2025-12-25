Khởi công nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa

TPO - Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa với tổng mức đầu tư khoảng 2.592 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Sáng 25/12, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa có tổng mức đầu tư khoảng 2.592 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 5,58ha tại phường Nam Nha Trang. Dự án gồm 8 khối công trình cao từ 12 đến 15 tầng, trong đó có 7 khối nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ; 1 khối nhà ở thương mại và 1 khu nhà trẻ.

Với khoảng 1.570 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 70 - 77m², dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.500 cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.

Theo lãnh đạo Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái (thành viên Tập đoàn KVG) – đơn vị được giao làm chủ đầu tư, tổ hợp công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ, tích hợp đầy đủ tiện ích, quản trị thông minh và thân thiện với môi trường. Các khối nhà được bố trí theo từng cụm, tạo không gian mở, sân vườn nội khu và trục cảnh quan xuyên suốt, bảo đảm thông gió, chiếu sáng tự nhiên, phù hợp với điều kiện khí hậu ven biển Nha Trang.

Các căn hộ được nghiên cứu kỹ lưỡng về công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ổn định, lâu dài của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Bên cạnh đó, hệ thống không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, công viên cây xanh và các tuyến đường dạo bộ được bố trí liên hoàn, góp phần hình thành môi trường sống an toàn, gắn kết và nhân văn.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa.



Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa là công trình có ý nghĩa chính trị – xã hội quan trọng, góp phần ổn định đời sống để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở mà còn phải bảo đảm chất lượng sống, an toàn, tiện nghi và bền vững lâu dài. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ được phê duyệt; xây dựng đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường.