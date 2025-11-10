Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng CAND tại Hà Nội

TPO - Ngày 10/11, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại khu đất X1, phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khởi công.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của TP Hà Nội, đến năm 2030 thành phố phấn đấu hoàn thành 120.000 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó khoảng 33.750 căn hộ sẽ dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm cán bộ, chiến sĩ Công an. Dự án tại Phú Thượng là một trong những công trình trọng điểm, cụ thể hóa chủ trương này.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định: “Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang tại phường Phú Thượng là công trình mang ý nghĩa xã hội đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hà Nội đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ. Công trình không chỉ góp phần ổn định nơi ở, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội”.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức; đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tuân thủ nghiêm quy định về chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, đạt giá trị thẩm mỹ cao, hài hòa với cảnh quan đô thị Thủ đô.

Theo quy hoạch, dự án gồm 3 khối nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và 1 khối nhà ở thương mại. Tổ hợp được thiết kế theo hướng hiện đại, tiện ích đầy đủ, ứng dụng công nghệ quản trị thông minh và thân thiện môi trường.

Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp 1.202 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.000 cán bộ, chiến sĩ và thân nhân, hình thành một cộng đồng sống văn minh, an toàn, kỷ cương, đồng thời trở thành điểm nhấn kiến trúc, quy hoạch tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.