Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà 'hang cá' 240m2 nổi bật với phong cách thô mộc và bảng màu cá tính

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Team thiết kế đưa vào căn nhà nguyên một hệ sinh thái cá: từ hình khối, vật liệu đến chi tiết đều có bóng dáng loài này, tạo nên những trải nghiệm thú vị như đang ở trong một hang cá.

Từ hình khối, vật liệu đến chi tiết đều có bóng dáng loài cá, đi đâu cũng gặp cá, gặp theo cách tinh tế, thú vị nhất, như đi theo một đàn cá đang dẫn dắt thăm nhà.

fb-img-1764650474603.jpg
fb-img-1764650332141.jpg

Không gian với tính cách thô mộc và những mảng màu mạnh cá tính. Nội thất gỗ Táu tái sinh từ thuyền cũ và đầy ắp đồ thủ công, vải lanh, đèn giấy,... biến nơi này thành một "hang động" đầy cảm hứng.

fb-img-1764650334514.jpg
fb-img-1764650346627.jpg
fb-img-1764650349383.jpg

Tinh thần thô mộc không chỉ được thể hiện qua nội thất gỗ mà còn hiện diện qua tường hiệu ứng, vật liệu gạch, đá, đường nét bất đối xứng, bất toàn khắp mọi ngóc ngách.

fb-img-1764650328807.jpg
fb-img-1764650353933.jpg
fb-img-1764650361678.jpg
fb-img-1764650367109.jpg
fb-img-1764650370702.jpg
fb-img-1764650374758.jpg
fb-img-1764650379530.jpg
fb-img-1764650384433.jpg
fb-img-1764650390608.jpg
fb-img-1764650394620.jpg

Các phòng tắm được phân chia khô ướt rõ ràng, giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi. Các phòng ngủ cũng thống nhất với tinh thần thô mộc và cá tính, tạo nên không gian nghỉ ngơi vừa thú vị vừa thoải mái cho người sử dụng.

fb-img-1764650406104.jpg
fb-img-1764650409186.jpg
fb-img-1764650413693.jpg
fb-img-1764650420373.jpg
fb-img-1764650433050.jpg
fb-img-1764650436880.jpg
fb-img-1764650429256.jpg
Thúy Hiền
Gạo Design
#nhà cá #thiết kế nội thất #Vinhomes Ocean Park #hang động #phong cách thô mộc #đồ thủ công #đảo Dừa

Cùng chuyên mục