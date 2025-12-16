Nhà đẹp 2025: 3 xu hướng cửa & vách kính được yêu thích nhất mà gia chủ không thể bỏ lỡ

Những năm gần đây, cửa và vách kính không còn là hạng mục phụ trong thiết kế nhà ở, mà trở thành yếu tố quyết định thẩm mỹ, độ tiện nghi và hiệu quả sử dụng năng lượng của cả công trình. Vì vậy, nhiều gia chủ sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho hạng mục này để nâng tầm không gian sống. Hãy cùng Eurowindow khám phá ngay 3 xu hướng cửa và vách kính được nhiều gia chủ yêu thích nhất năm 2025.

Cửa Slim siêu mảnh lựa chọn ưu tiên của xu hướng tối giản

Để tối ưu diện tích và mở rộng không gian, các kiến trúc sư ngày càng ưu tiên giải pháp thiết kế liền mạch, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Anh H.M. Thành (Hà Nội), một gia chủ yêu thích không gian sống rộng thoáng và gần gũi thiên nhiên, từng gặp hạn chế khi sử dụng vách ngăn cố định để phân tách phòng ngủ và phòng làm việc. Dù đảm bảo sự riêng tư, cách bố trí này khiến căn nhà trở nên bí và thiếu ánh sáng. Sau khi được tư vấn, anh quyết định thay thế bằng cửa Slim ray treo siêu mảnh của Eurowindow để cải thiện chất lượng không gian sống.

Khác với cửa trượt truyền thống, cửa trượt Slim siêu mảnh Eurowindow sở hữu cơ chế đóng mở liên động thông minh, cho phép vận hành đồng thời nhiều cánh chỉ với một thao tác nhẹ, vừa thuận tiện vừa tối ưu diện tích sử dụng. Thiết kế giấu ray treo, loại bỏ hoàn toàn ray sàn giúp không gian liền mạch, mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng đón sáng, thông gió tự nhiên cho toàn bộ căn hộ.

Cửa Slim siêu mảnh phù hợp với phong cách thiết kế nội thất tối giản.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, anh H.M. Thành cho biết: “Trước đây, vách ngăn cố định khiến ngôi nhà khá tối và bí. Với cửa trượt Slim Eurowindow, khi đóng vẫn đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh, nhưng chỉ cần mở hết cánh cửa là không gian trở nên thông thoáng, dễ chịu, lấy ánh sáng và đón gió tự nhiên tốt hơn.”

Kính điện cho không gian sống thông minh và bền vững

Xuất phát từ nhu cầu sở hữu khung cửa rộng thoáng, nhìn ra khu vườn riêng xinh đẹp nhưng vẫn đảm bảo sự yên tĩnh và riêng tư, chị N. Mai Anh (Hưng Yên) từng gặp nhiều bất tiện khi sử dụng cửa kính thông thường. Việc phải kết hợp thêm rèm che làm phát sinh công việc vệ sinh do rèm dễ bám bụi và nước mưa. Khi mở cửa chị cũng phải nghe nhiều tiếng ồn khó chịu từ hàng xóm. Sau khi tìm hiểu, chị đã lựa chọn kính điện thông minh Eurowindow như một giải pháp phù hợp cho không gian sống của gia đình.

Kính điện Eurowindow được cấu tạo từ nhiều lớp, trong đó kính cường lực đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực, kết hợp lớp phim PDLC – thành phần quyết định khả năng chuyển đổi trạng thái của kính. Khi có điện áp, các phân tử tinh thể lỏng trong lớp phim sắp xếp có trật tự, cho phép ánh sáng truyền qua và kính trở nên trong suốt. Ngược lại, khi ngắt điện, các phân tử liên kết ngẫu nhiên, tạo lớp màng cản sáng khiến kính chuyển sang trạng thái mờ, đáp ứng nhu cầu riêng tư tức thì.

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng, chị Mai Anh cho biết: “Khi muốn thư giãn và ngắm khu vườn, tôi chỉ cần một thao tác điều khuyển để kính chuyển sang trong suốt, tận hưởng trọn vẹn bình minh hay hoàng hôn. Khi cần sự yên tĩnh và riêng tư, không gian cũng nhanh chóng chuyển trạng thái. Việc không phải lắp rèm giúp tôi giảm đáng kể công việc giặt giũ và hạn chế bụi bẩn gây dị ứng.”

Bên cạnh đó, sản phẩm còn ngăn tia hồng ngoại và cản tới trên 98% tia UV, góp phần giảm tác động của tia cực tím, hạn chế tình trạng nội thất phai màu và nâng cao độ bền cho không gian sống.

Cửa nhôm cách âm cho đặc quyền sống yên tĩnh giữa lòng đô thị

Ô nhiễm tiếng ồn đang trở thành một trong những vấn đề phổ biến tại các đô thị lớn, xuất phát từ mật độ giao thông cao, công trình xây dựng dày đặc và các hoạt động kinh doanh kéo dài từ sáng đến đêm. Tiếng ồn liên tục không chỉ gây căng thẳng, mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, khả năng tập trung và sức khỏe lâu dài của các thành viên trong gia đình.

Cửa nhôm kính cao cấp Eurowindow giúp chống ồn hiệu quả.

Gia đình anh P.T. Sơn (TP.HCM) từng đối mặt với tình trạng này khi căn nhà nằm gần chợ dân sinh và nhiều hàng quán ăn uống, khiến không gian sống luôn trong trạng thái ồn ào. Người lớn tuổi khó ngủ, trẻ nhỏ dễ giật mình về đêm, việc học tập và sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng đáng kể. Dù đã thử nhiều giải pháp khác nhau, hiệu quả vẫn chưa triệt để. Nhân dịp cải tạo nhà cuối năm, anh Sơn quyết định thay thế toàn bộ hệ cửa bằng cửa nhôm kính cách âm cao cấp của Eurowindow.

Sản phẩm này được cấu tạo từ hai thanh profile nhôm định hình, liên kết bằng dải polyamide cản nhiệt, thiết kế thanh profile có nhiều khoang rỗng cùng gân tăng cứng và rãnh kỹ thuật được tính toán kỹ lưỡng. Cửa sử dụng kính hộp kết hợp ba tầng gioăng cao cấp giúp tăng khả năng cách âm lên tới 44 dB, hạn chế hiệu quả tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, mang lại không gian sống yên tĩnh và dễ chịu.

Anh Sơn chia sẻ: “Từ ngày thay toàn bộ hệ cửa, chỉ cần đóng kín cửa là tiếng ồn bên ngoài gần như không còn. Ông bà trong nhà ngủ sâu giấc hơn, các cháu cũng tập trung học tập tốt hơn. Cả gia đình tôi thực sự cảm nhận được sự yên tĩnh – điều trước đây rất khó có được khi sống giữa TP.HCM sôi động.”

Có thể thấy, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về các giải pháp cửa và vách kính chất lượng cao đang trở thành yêu cầu tất yếu của không gian sống hiện đại. Với vai trò nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam, Eurowindow tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ, mang đến những sản phẩm đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng, góp phần kiến tạo những không gian sống an toàn, tiện nghi và bền vững.