Thời cơ lớn cho nhà đầu tư theo dấu dòng vốn công hạ cánh phía Đông TP.HCM

Ngày 19/12 tới đây, sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động cùng hàng loạt dự án giao thông trọng điểm về đích, khu vực phía Đông TPHCM và Đồng Nai đang đứng trước vận hội mới để phát triển các đại đô thị vệ tinh quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu an cư và thu hút nguồn lực đầu tư.

Đòn bẩy từ giải ngân đầu tư công và hạ tầng chiến lược

Theo dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, quy mô vốn dự kiến đạt 8,31 triệu tỷ đồng , gấp gần 3 lần so với giai đoạn 2021-2025. Giới chuyên gia kinh tế nhận định, năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng mở đầu cho làn sóng tăng tốc đầu tư vào hạ tầng trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng GDP mạnh mẽ. Thực tế cho thấy, dòng vốn công được giải ngân hiệu quả sẽ thu hút đầu tư tư nhân và các nguồn lực xã hội khác.

Izumi City đang nằm ở khu vực hạ tầng chiến lược phía Đông TP.HCM

Khu vực phía Đông TPHCM, đặc biệt là Đồng Nai, hiện đang giữ vị thế dẫn đầu trong việc thu hút các dự án hạ tầng quốc gia. Nổi bật nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025 và dự kiến khai thác thương mại đầu năm 2026.

Song song đó, mạng lưới giao thông liên kết vùng gồm đường Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành... cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành trong năm 2026. TPHCM và Đồng Nai đang nỗ lực triển khai 6 dự án lớn kết nối hơn 390km đường vành đai và cao tốc, cùng các tuyến metro dự kiến khởi công trong thời gian tới.

Sự trỗi dậy của các đô thị tích hợp ven sông

Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông đang tạo ra lực đẩy mạnh mẽ, định hình lại diện mạo đô thị tại các vùng cửa ngõ. Theo dữ liệu thị trường, mức độ quan tâm đến bất động sản Đồng Nai tính đến tháng 9/2025 đã tăng 21%, cho thấy sức hút của khu vực này đối với các nhà đầu tư.

Đặc biệt, xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh quy mô lớn, được quy hoạch bài bản tại khu vực Long Hưng (Biên Hòa) đang trở nên rõ nét. Các dự án tại đây hưởng lợi trực tiếp từ vị trí tâm điểm kết nối của "ngũ giác vàng" hạ tầng gồm: Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến Vành đai và đường sông TPHCM - Đồng Nai.

Đô thị tích hợp Izumi City có lợi thế ven sông và quy hoạch bài bản

Điển hình trong khu vực này là khu đô thị tích hợp Izumi City với quy mô 170ha, tọa lạc tại vị trí cửa ngõ phía Đông, cách sân bay Long Thành khoảng 15 phút di chuyển. Đây là dự án do Tập đoàn Nam Long hợp tác phát triển cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation.

Đáp ứng nhu cầu an cư và phát triển bền vững

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, các dự án chú trọng quy hoạch không gian sống chất lượng đang trở thành ưu tiên lựa chọn. Izumi City được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với mật độ xây dựng thấp, dành hơn 20ha cho mảng xanh và 6ha mặt nước, cùng 5,5km mặt tiền sông bao quanh. Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ theo chuẩn quốc tế, bao gồm trường học, trung tâm thương mại, công viên ven sông và các khu thể thao giải trí, đáp ứng nhu cầu sinh sống của cư dân trẻ và chuyên gia quốc tế.

Phân khu Izumi Canaria thừa hưởng nhiều tiện ích đa dạng từ Izumi City

Theo Nam Long, dự án đã hoàn thành bàn giao giai đoạn 1 với 275 sản phẩm và đang làm thủ tục cấp sổ hồng. Phân khu Izumi Canaria thuộc giai đoạn 2 đang trong giai đoạn thi công và đã mở bán với 461 nhà phố thương mại, nhà phố vườn và biệt thự thuộc phân khu compound ven sông. Việc phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm từ nhà phố thương mại, biệt thự đến căn hộ cao tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu giãn dân của TPHCM mà còn đón đầu nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao làm việc tại sân bay Long Thành và các khu công nghiệp lân cận.

Sự hình thành của các khu đô thị vệ tinh như Izumi City, cộng hưởng cùng hạ tầng giao thông hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của vùng, đồng thời gia tăng giá trị bền vững cho bất động sản khu vực phía Đông TPHCM.