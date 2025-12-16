Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội ồ ạt đấu giá đất dịp cuối năm

Đình Phong
TPO - Những ngày cuối năm 2025, thị trường đất đai Hà Nội trở nên sôi động khi hàng trăm thửa đất ở riêng lẻ tại khu vực ngoại thành đến những ô "đất vàng" phục vụ phát triển dự án nhà ở, khách sạn cao cấp được đưa ra đấu giá.

Phiên đấu giá ngày 20/12 do UBND xã Phượng Dực tổ chức, với 28 thửa đất thuộc thôn Đường La và thôn Phú Túc. Các thửa đất có diện tích từ 80 đến 99 m², giá khởi điểm từ 4,6 triệu đồng/m², thu hút sự quan tâm của người dân và nhà đầu tư địa phương.

phuong-duc22.jpg
UBND xã Phượng Dực (Hà Nội) đấu giá 28 thửa đất ở vào ngày 20/12. Ảnh minh hoạ.

Tiếp đó, ngày 25/12, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hát Môn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất tại khu Cổng Nội và khu Cát Hạ. Các thửa đất có diện tích dao động từ 96 đến 134 m², giá khởi điểm từ 6,4 đến 7,9 triệu đồng/m². Phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hát Môn.

Không khí đấu giá tiếp tục “nóng” lên vào ngày 27/12 khi UBND xã Tiến Thắng đưa ra đấu giá 33 thửa đất. Các lô đất có diện tích từ 80 đến 126 m², giá khởi điểm 5,1 triệu đồng/m².

Cũng trong khoảng thời gian này, Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá 33 thửa đất tại xã Yên Lãng, gồm các khu đất thuộc thôn Nại Châu, thôn Xa Mạc với diện tích từ 95 đến 190 m², giá khởi điểm từ 5 đến 7 triệu đồng/m². Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 29/12.

Không chỉ đấu giá các thửa đất ở riêng lẻ, Hà Nội còn đưa nhiều khu đất quy mô lớn để thực hiện dự án lên “sàn” đấu giá dịp cuối năm.

Ngày 27/12, UBND phường Phú Diễn tổ chức đấu giá khu đất ký hiệu CT thuộc khu tái định cư giáp đường Phú Diễn, với diện tích hơn 14.351 m². Trong đó, gần 6.500 m² đất được đấu giá để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng, giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m². Nhà đầu tư tham gia phải đặt trước 143 tỷ đồng.

Cùng ngày, khu đất rộng khoảng 5,72 ha tại khu Đồng Xếnh – Vườn Gàn, xã Quảng Oai (khu vực Ba Vì cũ) cũng được đưa ra đấu giá. Đối với khu đất này, 1,7 ha dành cho xây nhà ở thấp tầng sẽ được mang ra đấu giá, mức giá khởi điểm là hơn 479 tỷ đồng.

Khu đất này được quy hoạch đồng bộ, ngoài diện tích dành xây nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội còn dành xây các công trình công cộng, trồng cây xanh, không gian thể thao và hạ tầng kỹ thuật.

nhung-khu-dat-du-an-bi-ha-noi-dung-hoat-dong-gio-ra-sao-19-4259.jpg
Khu đất số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình được đưa ra đấu giá sáng 25/12, giá khởi điểm 679 tỷ đồng. Ảnh tư liệu: Đình Phong.

Sáng 25/12, Hà Nội cũng tổ chức đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình – một trong những vị trí đắc địa trung tâm Thủ đô.

Khu đất rộng 3.366 m² tại số 18 Cao Bá Quát được đấu giá để thực hiện dự án khách sạn 5 sao, chiều cao công trình từ 5 đến 6 tầng. Giá khởi điểm vòng đấu đầu tiên lên tới 201,7 triệu đồng/m².

Việc Hà Nội liên tiếp tổ chức các phiên đấu giá đất vào dịp cuối năm được kỳ vọng vừa tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách, vừa góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Theo báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2025 của UBND TP Hà Nội, tính đến hết tháng 10, thành phố thu vượt dự toán ngân sách hơn 10%, đạt gần 568.000 tỷ đồng. Con số này tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ năm trước.

