Hà Nội đưa loạt khu đất làm dự án nhà ở thấp tầng lên 'sàn' đấu giá

TPO - Khu đất ký hiệu CT trong khu tái định cư 8,5 ha phường Phú Diễn và khu đất tại Đồng Xếnh - Vườn Gàn xã Quảng Oai (khu vực Ba Vì cũ), Hà Nội... được đưa ra đấu giá vào cuối tháng 12/2025 để làm dự án nhà ở thấp tầng.

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, khu đất sắp được đưa ra đấu giá là tài sản của UBND phường Phú Diễn.

Khu đất này có ký hiệu CT trong khu tái định cư 8,5 ha giáp mặt đường Phú Diễn, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm cũ), TP Hà Nội.

Khu đất có diện tích hơn 14.351 m2 với 6.490 m2 đất để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng. Giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng (khoảng 110 triệu đồng/m2).

Nhà đầu tư tham gia đấu giá cần đặt trước 143 tỷ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 27/12 theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

Vị trí khu đất đấu giá để đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại khu tái định cư 8,5 ha Phú Diễn.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú mới đây cũng thông báo đưa một khu đất được đánh giá có dư địa lớn để phát triển đô thị tại xã Quảng Oai (khu vực Ba Vì cũ) chuẩn bị bước vào vòng đấu giá với mức khởi điểm hơn 479 tỷ đồng. Phiên đấu giá diễn ra sáng ngày 27/12.

Quỹ đất đem ra đấu giá là quyền sử dụng khu Đồng Xếnh - Vườn Gàn với tổng diện tích lô đất khoảng 5,72 ha, trong đó hơn 1,7 ha dành cho nhà ở thấp tầng.

Phần diện tích còn lại được phân bổ cho nhiều hạ tầng chức năng: Hơn 4.300 m2 bố trí nhà ở xã hội, khoảng 2.100 m2 cho công trình công cộng, trên 4.500 m2 dành cho cây xanh và không gian thể thao, cùng gần 2,9 ha hạ tầng kỹ thuật.

Tại Hà Nội, sáng 25/12, dự kiến diễn ra phiên đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất được đấu giá quyền sử dụng rộng 3.366 m2. Khu đất sẽ được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5 - 6 tầng. Tổng diện tích sàn 15.923 m2; mật độ xây dựng 79% trên cơ sở đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ...

Khu đất số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình được đưa ra đấu giá sáng 25/12, giá khởi điểm 679 tỷ đồng.

Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng từ 679 tỷ đồng. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng, bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất.

Được biết, tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khách sạn 5 sao ở 18 phố Cao Bá Quát tối thiểu 911,3 tỷ đồng, gồm 679 tỷ tiền khởi điểm đấu giá đất và 232 tỷ chi phí xây dựng.