TPHCM: Chốt thời gian đấu giá 'đất vàng' Thủ Thiêm

TPO - Dự kiến trong năm 2026, TPHCM sẽ đưa ra đấu giá các khu đất gồm lô 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); lô 1-12 (Khu chức năng số 1) và lô 4-21 (Khu chức năng số 4) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TPHCM vừa có văn bản giao các sở, ban ngành liên quan sớm hoàn thiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Theo đó, danh mục các khu đất được đưa ra đấu giá tới đây gồm lô 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); lô 1-12 (Khu chức năng số 1) và lô 4-21 (Khu chức năng số 4). Các lô đất trên đều đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, ba lô 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đấu giá thành công vào cuối năm 2021 nhưng doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn và đã xin bỏ cọc.

Cụ thể, vào ngày 10/12/2021, Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1 m2), đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt trúng đấu giá lô đất số 3-12, có diện tích 10.059,7 m2 giá 24.500 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Thương mại Bình Minh trúng lô số 3-9, diện tích 5.009,1 m2, giá 5.026 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả 3 doanh nghiệp này đều bỏ cọc và bị UBND TPHCM ra văn bản hủy kết quả trúng đấu giá đất.

TPHCM sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026.

Ngoài kế hoạch đấu giá 7 lô đất, UBND TPHCM cũng giao lãnh đạo phường An Khánh cùng Ban quản lý phát triển đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng với lô 1-20, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, với lô 3-17 (Khu chức năng số 3) và lô 5-3 (Khu chức năng số 5), làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư, tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất tại các khu phức hợp thể thao - giải trí thuộc Khu chức năng 2c và ba lô 8-1, 8-2, 8-3 trong dự án Khu lâm viên sinh thái.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết, sớm trình UBND TPHCM xem xét triển khai hoạt động đấu giá.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng 1/5000 vào năm 1996 với tổng diện tích 930 ha, bao gồm khu đô thị mới (770 ha) và khu tái định cư (160 ha).

Dự án này tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện khu trung tâm quận 1. TPHCM kỳ vọng sẽ xây dựng một trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí... với nhiều công trình điểm nhấn quan trọng.

Theo quy hoạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm chia làm 5 khu vực chính, gồm khu lõi trung tâm chính, khu dân cư phía Bắc, khu dân cư dọc Đại lộ Mai Chí Thọ, khu dân cư phía Đông, khu châu thổ phía Nam.

Tổng dân số cư trú thường xuyên là 145.369 người, số người làm việc thường xuyên là 217.470 người và khách vãng lai là 1 triệu người (tối đa trong dịp lễ hội), văn phòng cho thuê dạng căn hộ là 1.719 người.