Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Năm 2026 nguồn cung nhà ở xã hội tăng, thị trường bất động sản tự điều tiết

TPO - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn cung được kỳ vọng gia tăng, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá phù hợp. Theo đó, thị trường bất động sản sẽ tự điều tiết.

Nguồn cung nhà ở xã hội, giá phù hợp sẽ cải thiện trong năm 2026

Tại Diễn đàn “Thị trường bất động sản giai đoạn mới” sáng 25/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhìn lại, điểm nhấn lớn nhất trong giai đoạn 2023 - 2024 là việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai và bất động sản. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong phê duyệt và triển khai dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian thủ tục, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, từ đó giúp nguồn cung được khơi thông và từng bước kéo mặt bằng giá bất động sản về mức hợp lý hơn.

Song song với hoàn thiện thể chế, Bộ Xây dựng xác định Đề án phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội là trụ cột điều tiết thị trường. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, đến nay cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội, với quy mô hơn 657.000 căn hộ. Trong đó, gần 170.000 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng trăm nghìn lao động thu nhập thấp.

Năm 2025 được xem là năm bản lề của đề án khi mục tiêu hoàn thành 100.000 căn hộ nhà ở xã hội dự kiến sẽ đạt và có thể vượt kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Đáng chú ý, với đà triển khai hiện nay, Bộ Xây dựng kỳ vọng mục tiêu 1 triệu căn hộ có thể hoàn thành sớm hơn hai năm, vào khoảng 2028. Phân khúc nhà ở xã hội với mức giá trung bình 15 - 25 triệu đồng/m2 được đánh giá là “lời giải” quan trọng cho bài toán mất cân đối cung - cầu kéo dài nhiều năm qua.

Theo Thứ trưởng Sinh, một trong những thách thức lớn nhất của thị trường hiện nay là khối lượng dự án “đắp chiếu” quá lớn. Cả nước đang có khoảng 2.991 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng vốn đầu tư lên tới gần 2 triệu tỷ đồng - nguồn lực khổng lồ đang bị đóng băng, gây lãng phí cho nền kinh tế.

Trước thực trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ Tổ công tác của Thủ tướng đến các địa phương. Đối với 326 dự án vướng pháp lý đất đai, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn áp dụng Nghị quyết 110 của Quốc hội để tháo gỡ. Quan điểm xuyên suốt được ông Sinh nhấn mạnh là “vừa làm vừa sửa”, xử lý dứt điểm từng dự án theo mức độ vi phạm, tạo điều kiện cho các dự án đủ điều kiện được tái khởi động sớm nhất.

Về giá cả, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhìn nhận giá bất động sản tại Hà Nội, TP HCM và một số đô thị lớn đã tăng 10 - 20% thời gian qua, vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.

Kiến nghị gỡ khó cho phát triển nhà ở xã hội

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lê Phong cho biết, là doanh nghiệp có dự án tại Bình Dương (trước đây), nay thuộc địa bàn TP HCM, ông bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý tiếp tục tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn để doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội.

﻿﻿Toàn cảnh Diễn đàn “Thị trường bất động sản giai đoạn mới” sáng 25/12.

Ông Phong cho rằng, mức lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành đã không còn phù hợp. Khi chi phí vật tư, nhân công, quản lý liên tục biến động, thủ tục kéo dài làm phát sinh thêm chi phí, mức lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp bị bào mòn đáng kể.

"Để đảm bảo mục tiêu phát triển một triệu căn nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ, doanh nghiệp đề xuất nâng mức lợi nhuận lên 15% tổng chi phí đầu tư xây dựng", ông Phong nói.

Về xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, ông Phong đánh giá việc mở rộng đối tượng và nới lỏng điều kiện về nhà ở, thu nhập đã giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội hơn. Tuy nhiên, thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ vẫn còn kéo dài. Doanh nghiệp kiến nghị Sở Xây dựng hỗ trợ rút ngắn quy trình, đẩy nhanh tiến độ xét duyệt để dự án sớm đưa sản phẩm ra thị trường.