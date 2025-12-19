Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hà Nội khởi công khu nhà ở xã hội kiểu mẫu giáp Công viên Kim Quy

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay, UBND TP Hà Nội phối hợp với Công ty CP Vihoce Tiên Dương tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 - tên thương mại Tiên Dương Park City, tại thôn Lễ Pháp, xã Phúc Thịnh.

Dự án Tiên Dương Park City được Công ty CP Vihoce đầu tư theo mô hình khu đô thị nhà ở xã hội độc lập, tập trung, quy mô lớn đầu tiên của của Thủ đô. Dự án được đầu tư đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn của một khu đô thị, có hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đầy đủ, gồm trường học các cấp, trung tâm thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe và nhiều không gian công cộng khác.

Đây cũng là công trình, dự án có ý nghĩa xã hội thiết thực được Chính phủ, TP Hà Nội lựa chọn tổ chức khởi công xây dựng để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

noxh2.jpg
Hơn 3.000 căn nhà ở xã hội tại Hà Nội được khởi công.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP Hà Nội, dự án Tiên Dương Park City có quy mô sử dụng đất 45ha, với tổng nhu cầu chỗ ở cho hơn 12.465 cư dân. Khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 3.530 căn hộ, bao gồm 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 căn nhà thấp tầng liền kề.

Dự án được đầu tư trong giai đoạn 2024-2030, thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty CP Vihoce cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động, đồng thời thực hiện minh bạch các quy trình quản lý dự án.

Bên cạnh đó, ông Dũng khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về đất đai, tài chính, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và các yêu cầu giám sát của TP Hà Nội. Đồng thời xây dựng một quy trình triển khai ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội tại dự án theo hướng công khai, minh bạch, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội.

noxh1.jpg
Ông Phạm Quí Tiên – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội cùng các đại biểu ấn nút khởi công dự án.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quí Tiên – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội chia sẻ, Tiên Dương Park City mang đến cho Hà Nội thêm 1 dự án nhà ở xã hội độc lập có ý nghĩa an sinh xã hội. Hà Nội có tốc độ đô thị hóa cao, thu hút vốn đầu tư lớn, đồng nghĩa với việc bài toán nhà ở cho cư dân đô thị cũng chính là nhiệm vụ quan trọng đối với toàn thể hệ thống chính trị; đặc biệt là kế hoạch mở rộng quỹ nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, viên chức, lao động nghèo và đối tượng chính sách .

Để dự án thực sự trở thành một khu đô thị xã hội kiểu mẫu về mô hình nhà ở xã hội tập trung, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư cùng các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc khâu đền bù giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án vào thi công xây dựng; đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn; chú trọng kiến tạo không gian sống với chất lượng và tiện nghi công trình hiện đại, hợp lý, phục vụ việc sinh sống lâu dài ổn định cho các hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.

"Thành phố cam kết luôn đồng hành, sát sao chỉ đạo các sở, ban, ngành cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đồng hành trong giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh để dự án về đích đúng hạn, đưa dự án sớm trở thành một biểu tượng mới cho chính sách an sinh xã hội của Thủ đô và Chính Phủ", Phạm Quí Tiên nhấn mạnh.

Ngọc Mai
#nhà ở xã hội #Hà Nội #Tiên Dương Park City #dự án đô thị #bất động sản #cư dân đô thị #giá nhà

