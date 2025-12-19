Chi tiết 8 khu đất làm nhà ở xã hội TPHCM sẽ chọn chủ đầu tư đầu năm 2026

TPO - Sở Xây dựng TPHCM giới thiệu 8 khu đất xây dựng nhà ở xã hội thực hiện theo Nghị quyết 201 - cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù 2 vấn đề chủ yếu là lập quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 18/12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng TPHCM giới thiệu 8 khu đất xây dựng nhà ở xã hội dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị quyết số 201/2025/QH15.

Theo đó, 8 khu đất này có tổng diện tích khoảng 10 ha. Cụ thể, khu đất 0,98 ha tại đường Tam Đa, phường Long Phước, quy mô dự kiến 300 căn nhà ở xã hội. Khu đất 4,7 ha tại phường Rạch Dừa, dự kiến 2.295 căn.

Lô CT3 khu tái định cư 38 ha, phường Đông Hưng Thuận với 700 căn. Lô CT4 khu tái định cư 38 ha, phường Đông Hưng Thuận dự kiến xây 700 căn. Lô CT6 khu tái định cư 38 ha, phường Đông Hưng Thuận dự kiến 800 căn. Lô CT7 khu tái định cư 38 ha, phường Đông Hưng Thuận với 570 căn.

Khu đất số 61B, đường số 16, phường Khánh Hội quy mô dự kiến 504 căn. Khu đất số 314 Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng quy mô xây dựng 288 căn.

Dự kiến, TPHCM sẽ công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư 8 khu đất này vào tháng 1/2026. Dựa vào số lượng các nhà đầu tư đăng ký, Sở Xây dựng và các cơ quan tham mưu cho UBND TPHCM lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án. Hiện, các khu đất này do Nhà nước quản lý và đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, Nghị quyết 201 cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù 2 vấn đề chủ yếu là lập quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đây, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư mất gần 8 tháng, hiện chỉ còn 45 ngày.

Trong đề án của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện 1 triệu căn nhà ở xã hội, TPHCM được giao chỉ tiêu 199.400 căn, nếu không quyết liệt triển khai sẽ khó hoàn thành.

Ông Hoàng Nguyên Dinh thông tin, tháng 1/2026, TPHCM triển khai các thủ tục và lựa chọn 8 dự án tập trung trong năm, khi hoàn thành sẽ cung cấp thêm 28.000 căn nhà ở xã hội.

Hiện nay, thời gian thi công dự án là 18 tháng. Ông Dinh đề nghị nên đặt mục tiêu là 12 tháng và giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thật nhanh các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Ông cũng đề nghị các nhà đầu tư đồng hành cùng tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội, góp phần an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân TPHCM.