TPHCM chọn cơ chế ưu đãi cao nhất cho nhà ở xã hội

TPO - TPHCM hỗ trợ hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án nhà ở xã hội với tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10 tỷ đồng/dự án. Đồng thời, hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng như thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giấy phép xây dựng.

Ngày 10/12, thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Trước thời điểm sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đều đã ban hành các nghị quyết với mức ưu đãi và nội dung hỗ trợ khác nhau.

Để đảm bảo thống nhất quản lý, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan lựa chọn phương án ưu đãi cao nhất, đồng thời giữ nguyên mục tiêu tính khả thi, ổn định lâu dài và không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Theo đó, Sở Xây dựng đã dự thảo nghị quyết thay thế theo hướng lựa chọn cơ chế ưu đãi cao nhất, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Dự thảo nghị quyết tập trung vào 2 nhóm chính sách. Nhóm 1 là hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bao gồm giao thông, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10 tỷ đồng mỗi dự án. Riêng tại Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 80% nhưng vẫn giới hạn tối đa 10 tỷ đồng.

Nhóm 2 là hỗ trợ phí và lệ phí bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, như thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giấy phép xây dựng. Việc miễn các khoản này nhằm giảm chi phí ban đầu và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

TPHCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.

Trước sáp nhập, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TPHCM được giao hoàn thành 69.700 căn đến 2030. Sau sáp nhập, con số nhà xã hội của TPHCM tăng gần 200.000 căn. Hiện, TPHCM triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.

Trên cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn. Trong đó hoàn thành 128.648 căn, đang xây dựng 123.057 căn, chấp thuận chủ trương đầu tư 358.343 căn. Các địa phương đã quy hoạch khoảng 1.427 vị trí với diện tích khoảng 9.830 ha đất làm nhà ở xã hội.

Qua quá trình triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội; tạo hành lang pháp lý đầy đủ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ chế ưu đãi hơn nữa để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội…

Đáng chú ý, Chính phủ đang có dự thảo nghị quyết về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội, gồm lập, phê duyệt quy hoạch dự án nhà ở xã hội, bổ sung đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội, lựa chọn áp dụng quy định pháp luật của chủ đầu tư trong cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất đã được quy hoạch là đất ở, nhưng chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì UBND cấp tỉnh được trao quyền chủ động quyết định trước các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quan trọng.

Từ đó, chủ đầu tư có thể tiến hành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để triển khai ngay các bước tiếp theo của dự án. Các quy hoạch cấp cao hơn (quy hoạch phân khu, quy hoạch chung) sẽ được cập nhật đồng bộ sau đó.

Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được lựa chọn áp dụng quy định về cấp giấy phép xây dựng trong Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội hoặc tại điểm c khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng về quy định về công trình được miễn giấy phép xây dựng.