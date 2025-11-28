Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Cận cảnh tiến độ các dự án nhà ở xã hội 'hot' ở trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đang nóng trở lại, các công trường thi công rầm rộ sau thời gian “chững nhịp". Sự vào cuộc của nhiều chủ đầu tư cùng các dự án mới liên tục được phê duyệt đang mở ra kỳ vọng về một quỹ nhà ở xã hội quy mô, bài bản cho người dân Đà Nẵng trong thời gian tới.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, hiện nay các công trình xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) dành cho người thu nhập thấp ở Đà Nẵng đã và đang bước vào thời kỳ xây dựng cao độ.

Tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2 (đường Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), công trường thi công khẩn trương với 2 block cao trên 15 tầng đã hoàn thiện phần thô, tiến độ được đẩy nhanh.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, dự án gây lùm xùm khi người dân phải xếp hàng thức trắng đêm, thậm chí xô xát với nhau để nộp hồ sơ mua nhà thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đến nay, Sở Xây dựng cũng như chủ đầu tư là Liên danh DMC-579 vẫn chưa công bố danh sách người được mua căn hộ tại đây.

20251126-153201.jpg
Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 nằm ở vị trí trung tâm Đà Nẵng trên trục đường Ngô Quyền.
20251126-150548.jpg
dscf6821.jpg
dscf6819.jpg
Dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp An Trung 2 đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân có nhu cầu nhà ở tại Đà Nẵng.

Trong khi đó, tại dự án chung cư cho người thu nhập thấp thuộc Khu tái định cư Đại Địa Bảo (đường Dương Lâm, phường Sơn Trà), khối C hiện xây đến tầng thứ 5, tạo diện mạo mới tại tam giác đường Hồ Hán Thương - Phạm Huy Thông - Dương Lâm.

Mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai, khiến nhiều người dân rục rịch tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ chờ mua NOXH.

62ae29e86d49e117b858-2565.jpg
Khu tái định cư Đại Địa Bảo đang được xây dựng.
a6f8c0f487550b0b5244.jpg
7e66e597a1362d687427.jpg
Dự án khu tái định cư Đại Địa Bảo là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Tương tự, tại khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside trên đường Mê Linh, dự án NOXH quy mô 305 căn hộ đang mở bán tiếp tục thu hút đông đảo người dân.

Trước thời điểm nhận hồ sơ, hàng trăm người đã xếp hàng từ tờ mờ sáng để giữ thứ tự nộp hồ sơ, phản ánh sức hút của những căn hộ có mức giá dễ tiếp cận so với mặt bằng nhà thương mại cũng như nhu cầu an cư tại khu vực phía Bắc thành phố.

980468688656343685-1-5447.jpg
Dự án nhà ở xã hội tại Bàu Tràm Lakeside.

Ngoài các dự án đang triển khai, TP Đà Nẵng còn chấp thuận nhiều dự án NOXH mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Đáng chú ý là Ecohome Hòa Hiệp tại khu đất B4-1 và B4-2 trên đường Mê Linh (thuộc địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu). Dự án đã khởi công, dự kiến bổ sung nguồn cung lớn trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, thành phố phê duyệt các dự án tại khu chung cư Hòa Minh (đường Trần Anh Tông), chung cư số 3 khu B Nam Cẩm Lệ và kêu gọi đầu tư 831 căn hộ chung cư tại khu đất A2-4, vị trí tiếp giáp đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, nhằm tăng quỹ nhà phục vụ người thu nhập thấp và phân bổ đồng đều nguồn cung.

20251126-152607.jpg
Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư 831 căn hộ chung cư tại khu đất A2-4, vị trí tiếp giáp đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn.
6431034044e1c8bf91f0.jpg
d7fdd18f962e1a70433f.jpg
Khu đất A2-4 hiện đang được cho thuê làm nơi các nhà vườn trồng và chăm sóc cây cảnh.

Mới đây, trước tình trạng “cò mồi” và môi giới trái phép nhà ở xã hội, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thu tiền đặt chỗ hoặc rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.

UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin về dự án, gồm quy mô, số lượng căn hộ, giá bán/thuê mua và thời gian phát hồ sơ ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Đồng thời, người dân được khuyến khích sử dụng hình thức đăng ký trực tuyến hoặc xếp hàng điện tử để giảm tình trạng chen lấn và hạn chế cơ hội cho “cò mồi”.

Nguyễn Thành
#nhà ở xã hội #Đà Nẵng #dự án nhà ở #thu nhập thấp #bất động sản #Dự án nhà ở tại Đà Nẵng #An Trung 2 #Dự án nhà ở xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục