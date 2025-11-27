Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng:

Kiểm tra, xử lý tình trạng 'cò hồ sơ' mua bán nhà ở xã hội

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm trúng hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.

Đó là một trong những yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng trong việc chấn chỉnh nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội (NOXH).

noxh-1.jpg
Người dân rồng rắn xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Ảnh: G.T.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án NOXH. Đồng thời công khai đầy đủ thông tin về dự án ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ, gồm: quy mô, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian – địa điểm phát hồ sơ, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ.

Việc công khai phải được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và tối thiểu một lần trên cơ quan báo chí địa phương.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đúng quy định để tránh phải bổ sung nhiều lần; chỉ đạo các cơ quan liên quan xác nhận đúng đối tượng, điều kiện về thu nhập, nhà ở theo biểu mẫu mới của Bộ Xây dựng; công khai danh sách người đủ điều kiện mua, thuê mua sau khi ký hợp đồng và cập nhật dữ liệu nhằm tránh trùng lặp đối tượng.

UBND thành phố yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm trúng hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Cùng với đó, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân. Việc thông tin, tuyên truyền về chính sách NOXH cũng phải được tăng cường để người dân nắm rõ, tránh bị lừa đảo.

noxh-2.jpg
Cần xử lý xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm trúng hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.

Đối với chủ đầu tư các dự án NOXH, cần tuân thủ nghiêm trình tự mua bán; công khai thông tin dự án trên trang thông tin của doanh nghiệp và gửi về cơ quan chức năng để đăng tải theo quy định.

Khi nhận hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân luồng theo thời gian hoặc khu vực dân cư, có biển hướng dẫn và nhân lực hỗ trợ để tránh tình trạng tập trung đông người. Trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận, chủ đầu tư phải kéo dài thời gian nhận hồ sơ và thông báo công khai để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp nhận.

UBND thành phố khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online nhằm giảm tải cho hình thức trực tiếp.

Đặc biệt, người dân khi tham gia đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội phải chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và thông tin dự án qua các kênh chính thống; làm việc trực tiếp với cán bộ - nhân viên của chủ đầu tư, không giao dịch qua “cò mồi hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”. Kê khai trung thực và chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hồ sơ.

Thanh Hiền
