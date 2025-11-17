Hà Nội: Cảnh xuyên đêm xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

TPO - Theo kế hoạch, sáng 17/11, Liên danh Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung mới bắt đầu nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, từ 20h ngày 16/11, hàng trăm khách hàng đã có mặt tại điểm tiếp nhận với hy vọng nộp được hồ sơ sớm.

Từ 20h ngày 16/11, hàng trăm khách hàng đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin thể thao xã Thiên Lộc (địa điểm tiếp nhận hồ sơ) để chờ lấy số nộp hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Chị Lê Thị Thu (quê Ninh Bình) cho biết: Từ ngày 17/11, chủ đầu tư mới nhận hồ sơ mua NOXH CT3 Kim Chung. Theo thông báo, mỗi ngày chủ đầu tư chỉ nhận 50 bộ hồ sơ vì thế, từ 21h ngày 16/11 chị đã đến địa điểm tiếp nhận với mong muốn sớm lấy được số. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị bất ngờ thấy đã có rất nhiều người ở đó. "Nghĩ mình đi sớm nhất, ai ngờ nhiều người còn đi sớm hơn", chị Thu chia sẻ.

Càng về khuya, số người đến Trung tâm Văn hóa- Thông tin thể thao xã Thiên Lộc ngày càng đông. Trao đổi với phóng viên, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, đơn vị cũng đã nắm được thông tin và đang tìm hướng hỗ trợ khách hàng.

Người dân có mặt lúc 22h ngày 16/11 để nộp hồ sơ mua NOXH CT3 Kim Chung (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Dự án NOXH CT3 Kim Chung được xây dựng tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc, Hà Nội) do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 3 tòa nhà (ký hiệu CT3A, Ct3B, CT3C) cao từ 9 tầng đến 12 tầng + 1 tầng hầm + 1 tum thang với 1.104 căn hộ (trong đó có 929 căn NOXH). Trong đó, 589 căn hộ NOXH để bán (diện tích khoảng từ 58,9m2 đến 64m2); 212 căn hộ NOXH để cho thuê và 128 căn cho thuê mua.

Hàng trăm người dân có mặt tại điểm tiếp nhận hồ sơ mua NOXH CT3 Kim Chung (ảnh: Nguyễn Huyền)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/11/2025 đến ngày 3/1/2026 (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Giá bán căn hộ NOXH là 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì); Giá cho thuê là: 91.700 đồng/m2/tháng; Giá thuê mua căn hộ NOXH là: 312.860 đồng/m2/tháng.

Địa điểm nhận hồ sơ tại Trung tâm văn hóa – thông tin thể thao xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

Theo thông báo, mỗi ngày Liên danh chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận 50 bộ hồ sơ. Trong trường hợp hoàn thành tiếp nhận 50 bộ hồ sơ mà vẫn còn thời gian làm việc chủ đầu tư sẽ thu bổ sung để hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu.

Trước đó, nhiều dự án NOXH khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã mở để tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, do số lượng người dân có nhu cầu mua lớn, trong khi công tác thu nhận hồ sơ còn nhiều bất cập, gây ra nhiều bức xúc.

Đơn cử như tại dự án NOXH Rice Thượng Thanh có giá bán gần 30 triệu đồng/m2 đã hoàn tất thu hồ sơ mua NOXH. Tuy nhiên, do chủ đầu tư thu hồ sơ online, lại giới hạn số lượng nên có rất nhiều khách hàng không thể nộp được hồ sơ. Thống kê đến 16h ngày 4/11 (ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ) còn khoảng gần 6.500 khách hàng không thể nộp được hồ sơ.