Địa ốc

Google News

Chủ tịch Thái Nguyên chỉ đạo xử lý vụ khách hàng nộp tiền mua đất từ năm 2021 chưa được giao đất

Thanh Hiếu
TPO - Khách hàng đã nộp 95% giá trị hợp đồng mua đất tại Dự án Khu đô thị số 11 (phường Gia Sàng) do Công ty Cổ phần Kosy làm chủ đầu tư từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay khách hàng vẫn chưa được bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 16/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025.

Buổi tiếp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên, kết nối tới các điểm cầu cấp xã.

Tại buổi tiếp, đại diện 60 công dân phường Gia Sàng cho biết, khách hàng đã nộp 95% giá trị hợp đồng mua đất tại Dự án Khu đô thị số 11 (phường Gia Sàng) do Công ty Cổ phần Kosy làm chủ đầu tư từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay khách hàng vẫn chưa được bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các hộ dân đề nghị doanh nghiệp công khai tiến độ dự án, các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 16/12

Về nội dung này, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn yêu cầu Công ty cổ phần Kosy phải thành lập Văn phòng đại diện có địa chỉ rõ ràng để giao dịch và tiếp nhận phản ánh của công dân; đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với địa phương phân loại đất đã giao dịch. Đối với các hộ đủ điều kiện, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đảm bảo minh bạch.

Tương tự, công dân phường Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) phản ánh, từ năm 2018, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc, nộp tiền mua đất tại Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất. Các hộ dân đề nghị rà soát việc triển khai, xem xét gia hạn, xử lý nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn

Sau khi trao đổi, Chủ tịch UBND Vương Quốc Tuấn yêu cầu, đối với các lô đất đang chờ UBND tỉnh phê duyệt, ngay khi có quyết định doanh nghiệp phải khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoàn thành trong quý I/2026. Đối với các diện tích còn lại đang chờ quyết định của Trung ương, UBND tỉnh giao UBND phường Sông Công phối hợp với Công ty cổ phần Kosy triển khai các phần việc liên quan; đồng thời tham mưu, đề xuất các nội dung tiếp theo đúng quy định.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát tất cả các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh và công khai các dự án đủ điều kiện giao dịch để người dân biết. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư phải có cam kết cụ thể về mặt tiến độ, đẩy nhanh GPMB, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhằm sớm giải quyết kiến nghị cho công dân, đảm bảo hài hòa quyền lợi của nhà đầu tư và công dân.

Thanh Hiếu
