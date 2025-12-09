Tuổi trẻ Thái Nguyên tình nguyện vùng cao

TPO - Hơn 300 đoàn viên, thanh niên và nhiều tổ chức đồng hành đã cùng Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên phát động chiến dịch Tình nguyện mùa Đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026 tại xã Ngân Sơn, mang theo nguồn lực hơn 2,6 tỉ đồng và hàng loạt công trình an sinh hướng tới cộng đồng vùng khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Thị Thu Hiền nhấn mạnh chiến dịch năm nay không chỉ hướng tới hỗ trợ vật chất mà còn khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm cộng đồng của thanh niên. “Mỗi công trình, mỗi suất quà không chỉ mang giá trị hỗ trợ mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng mà tuổi trẻ đặt vào sự phát triển bền vững của địa phương”, chị nói.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh tiếp nhận và trao tặng tổng nguồn lực hơn 2,64 tỉ đồng. Riêng xã Ngân Sơn được hỗ trợ 607 triệu đồng để triển khai hàng loạt hạng mục thiết thực: Phòng máy tính mới cho học sinh, xây dựng và sửa chữa nhà nông thôn, hỗ trợ trường học chịu ảnh hưởng thiên tai, lắp đặt hai tuyến đường thắp sáng năng lượng xanh, trang bị máy phát điện cùng hàng trăm suất quà và thùng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Thái Nguyên khởi động chiến dịch tình nguyện vùng cao, lan tỏa hành trình sẻ chia.

Ngay sau lễ phát động, không khí tình nguyện lan tỏa khắp địa phương. Từng nhóm thanh niên tham gia đồng diễn chào mừng đại hội; các y bác sĩ trẻ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân; phòng máy tính mới được khánh thành trong tiếng reo vui của học sinh. Trên những tuyến đường mới lắp đèn năng lượng xanh, ánh sáng đầu tiên bật lên như một lời cam kết về sự đổi thay bền vững. Ở một góc khác, những viên gạch đầu tiên của căn nhà nông thôn mới được đặt xuống giữa sự hân hoan của cả gia đình và đoàn viên hỗ trợ.

“Đây là lần đầu tôi tham gia một chiến dịch tình nguyện quy mô lớn như vậy. Khi tận tay trao từng hộp sữa cho học sinh, tôi thấy rõ niềm vui của các em”, Nguyễn Minh Khang (đoàn viên phường Trung Thành) chia sẻ. “Điều khiến tôi xúc động nhất là căn nhà nông thôn đang được khởi công. Chỉ trong vài ngày nữa, gia đình sẽ có mái ấm mới”.

Khởi công xây dựng ngôi nhà nông thôn mới.

Trong gian phòng máy tính mới khánh thành, tiếng cười nói vang lên khi học sinh được trải nghiệm những chiếc máy đầu tiên của trường. Nguyễn Thị Huyền (sinh viên tình nguyện thuộc Cụm thi đua số 11) cho biết: “Chúng tôi đã cùng nhau lắp đặt từng thiết bị. Nhìn các em học sinh háo hức ngồi vào bàn máy, ai cũng vui vì góp phần đưa tiến bộ khoa học hỗ trợ các em”.

Khánh thành công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng năng lượng xanh.

Tại khu vực khám bệnh – tư vấn sức khỏe, nhiều người dân đã có mặt từ sớm. Lê Văn Tùng (đoàn viên Đoàn cơ sở Nhà máy Z115) chia sẻ rằng, đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ y tế mà còn là cơ hội để thanh niên tiếp xúc, lắng nghe và hiểu hơn về cuộc sống của bà con vùng cao. “Tôi gặp một cụ bà luôn mong có ánh sáng trên con đường về nhà mỗi tối. Khi tuyến đường thắp sáng năng lượng xanh hoàn thành, tôi biết rằng chúng tôi đã làm được điều ý nghĩa cho người dân”.

Theo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, chiến dịch Tình nguyện mùa Đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026 không chỉ là một chương trình an sinh xã hội, mà còn là hành trình bồi đắp giá trị sống cho thanh niên: Rèn luyện – cống hiến – trưởng thành. Những hoạt động thiết thực tại Ngân Sơn được kỳ vọng góp phần củng cố tổ chức Đoàn – Hội ở cơ sở và lan tỏa tinh thần vì cộng đồng trong toàn tỉnh.