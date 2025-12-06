Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhiều đơn vị ở Thái Nguyên giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%

Thanh Hiếu
TPO - Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên đến cuối tháng 11 đạt 7.508,866 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, có 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp dưới 10%, thậm chí có xã không phát sinh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đến cuối tháng 11/2025, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt 7.508,866 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 63% kế hoạch vốn địa phương giao.

Trong đó, có 9 chủ đầu tư giải ngân đạt tỷ lệ cao trên 95%, gồm: Trung tâm Bảo trợ và CTXH tỉnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Đồng Phúc, UBND phường Bắc Kạn, UBND xã Xuân Dương; UBND xã Nà Phặc, UBND xã Cường Lợi.

22 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của các chủ đầu tư cấp tỉnh. Trong đó, 5 chủ đầu tư giải ngân dưới 10% gồm Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế.

Đối với tình hình giải ngân vốn đầu tư công cấp xã, đến nay cấp xã đã giải ngân 3.081,389 tỷ đồng/5.930,09 tỷ đồng ( đạt tỷ lệ 52%). Hai xã, phường giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cấp xã, trong đó UBND xã Sảng Mộc chưa phát sinh số giải ngân vốn đầu tư từ sau khi sắp xếp chính quyền 2 cấp.

592790718-814590278080925-3315004365192420022-n.jpg
Một dự án đang triển khai tại Thái Nguyên.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, chủ tịch UBND các xã, phường có tỷ lệ giải ngân chưa đạt tiến độ nêu trên, tổ chức họp kiểm điểm và gửi kết quả kiểm điểm về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, khẩn trương đề ra giải pháp khắc phục ngay để giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả triển khai thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bí thư Đảng ủy các xã, phường quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và phê bình, kiểm điểm các tập thể, cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về kết quả triển khai thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Vốn đầu tư công #Kế hoạch

