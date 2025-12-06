Thiệt hại gần 100.000 tỷ đồng do thiên tai

TPO - Tính từ đầu năm đến ngày 5/12, thiên tai trên cả nước gây thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền là gần 6.800 tỷ đồng.

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính từ đầu năm đến ngày 5/12, thiên tai trên cả nước đã làm 420 người chết, mất tích; 730 người bị thương.

Gần 4.200 nhà bị sập, đổ, trôi; 350.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 540.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. 73.300 con gia súc, hơn 5 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 170.000 lồng bè thủy sản bị thiệt hại.

Thiên tai trên cả nước gây thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng.

Hơn 1.000 km đê, kè, kênh mương bị thiệt hại. 115km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Gần 1.300 km đường giao thông bị thiệt hại với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở là 14,5 triệu m3. Tổng thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, thiết thực. Trong tháng 11, Chính phủ đã xuất cấp gần 26.000 tấn gạo để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Tính từ đầu năm đến 27/11, Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân khoảng hơn 38.000 tấn gạo, trong đó hỗ trợ gần 28.000 tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho khoảng hơn 1,8 triệu nhân khẩu.

Ngân sách Trung ương cũng đã hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền là gần 6.800 tỷ đồng. Số tiền hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 và mưa lũ vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là 2.630 tỷ đồng.

Thủ tướng đã có công điện số 234/CĐ-TTg về phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Mục tiêu khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho người dân, bảo đảm mỗi gia đình có nơi ở ổn định, có điều kiện thờ cúng tổ tiên và đón Tết Nguyên đán 2026.

Các địa phương phải huy động tổng lực để thần tốc hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025; đồng thời hoàn thành tái định cư và xây dựng lại nhà bị sập, trôi trước ngày 31/1/2026.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 diễn ra sáng nay 6/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, ước tính chưa đầy đủ, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP. Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước quý IV.