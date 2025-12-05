Thông tin về tình hình tỷ giá USD

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Mai
TPO - Thị trường ngoại tệ giữ ổn định dù chịu nhiều biến động quốc tế. Tỷ giá USD đến đầu tháng 12 chỉ tăng 3,5%, phản ánh nền tảng vĩ mô tích cực và cán cân đối ngoại khả quan.

Ngày 5/12, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, thời gian qua cơ quan này đã điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đồng thời thực hiện bán can thiệp ngoại tệ khi cần thiết.

Theo ông Quang, thị trường ngoại tệ hoạt động ổn định, tỷ giá USD đến ngày 5/12 chỉ tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2024, bất chấp nhiều biến động khó lường từ bên ngoài.

Ông Quang cho biết, từ đầu năm nay, tỷ giá USD chịu tác động mạnh từ những bất định trên thị trường quốc tế, bao gồm lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ và biến động mạnh của đồng USD. Một số giai đoạn, cung - cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời bởi các yếu tố ngắn hạn.

quang.jpg
Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành tỷ giá theo hướng hấp thụ các cú sốc bên ngoài, đồng thời sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, điều tiết thanh khoản Việt Nam đồng và bán can thiệp ngoại tệ để ổn định thị trường, góp phần giữ vững kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

"Hiện nay, các yếu tố từng gây áp lực lên tỷ giá đã dần ổn định hơn. Hoạt động thương mại và cán cân đối ngoại của Việt Nam tiếp tục duy trì tích cực, tạo nền tảng hỗ trợ cân đối cung - cầu ngoại tệ trong trung và dài hạn, qua đó giúp môi trường tỷ giá ổn định hơn trong thời gian tới", ông Quang nói.

Ông Quang cho hay, cùng với điều hành tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng triển khai đồng bộ các giải pháp điều tiết thanh khoản nhằm ổn định thị trường tiền tệ. Trong bối cảnh nhu cầu vốn của các tổ chức tín dụng tăng lên, đặc biệt giai đoạn cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt sử dụng các kênh cung ứng vốn qua nghiệp vụ thị trường mở và triển khai giao dịch hoán đổi ngoại tệ (swap) với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản Việt Nam đồng, góp phần ổn định lãi suất và tỷ giá.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết thêm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, chủ động điều tiết bằng các công cụ chính sách tiền tệ với thời điểm và quy mô phù hợp; đồng thời sẵn sàng bán can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để giữ thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Những kỳ vọng tỷ giá không hợp lý sẽ dần được thị trường điều chỉnh khi các yếu tố nền tảng tiếp tục được phản ánh rõ hơn vào diễn biến thực tế.

Ngày 5/12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.151 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.945 - 26.359 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng cũng giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.138 - 26.408 đồng/USD. Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 16h ngày 5/12/2025, giảm 253 đồng ở chiều mua và giảm 233 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.296 - 27.416 đồng/USD.

Ngọc Mai
