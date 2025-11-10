Dự báo mới nhất về tỷ giá USD/VNĐ

TPO - Ngân hàng UOB ra dự báo 26.400 VNĐ/USD trong quý IV/2025, 26.300 VNĐ/USD trong quý I/2026, 26.200 VNĐ/USD trong quý II/2026 và 26.100 VNĐ/USD trong quý III/2026.

Ngày 10/11, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) công bố báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam quý IV năm nay.

Theo UOB, trong quý III Việt Nam tăng trưởng bứt phá nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, bất chấp thách thức thuế quan. Cụ thể, GDP thực tế trong quý III tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu và sản xuất. Đây là sự nối tiếp đà tăng trưởng 8,19% trong quý II - vượt xa dự báo của Bloomberg là 7,2% và mức dự báo 7,6% của UOB. Tính chung 9 tháng đầu nay, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ.

UOB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó.

Các chuyên gia của UOB cho rằng, với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quý đầu năm, triển vọng cả năm vẫn tích cực. Tuy nhiên, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm nay được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan. Do đó, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) - khẳng định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự báo hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4,6 - 5,3%), Singapore (3,52%) và Thái Lan (2-3%). Ngành sản xuất là yếu tố tạo sự khác biệt và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực”, ông Suan Teck Kin nói.

Về dài hạn, ông Suan Teck Kin cho rằng, Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người từ hơn 4.000 USD hiện nay lên 8.500 USD vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm, mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

Với kết quả tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm, chuyên gia của UOB nhận định rằng, Ngân hàng Nhà nước hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% so với cùng kỳ.

UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của VNĐ và điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VNĐ.

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng trong cân nhắc chính sách của Ngân hàng Nhà nước. VNĐ là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm 3,55% so với đồng USD.

UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của VNĐ và điều chỉnh dự báo tỷ giá VNĐ/USD. Cụ thể, 26.400 VNĐ/USD trong quý IV/2025, 26.300 VNĐ/USD trong quý I/2026, 26.200 VNĐ/USD trong quý II/2026 và 26.100 VNĐ/USD trong quý III/2026.