Giá USD tăng mạnh trước cuộc gặp Mỹ - Trung

TPO - Đồng USD mở đầu tuần mới với đà tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần so với yen Nhật, khi bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chuẩn bị cho loạt sự kiện quan trọng gồm các cuộc gặp thượng đỉnh về thương mại và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 28/10 và dự kiến có cuộc hội đàm với tân Thủ tướng Sanae Takaichi. Ngay sau đó, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 31/10 để thống nhất khung thỏa thuận thương mại mà các quan chức hai bên đã thương lượng từ ngày 26/10.

Trong khi Tổng thống Trump công du châu Á, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 30/10, sau khi dữ liệu lạm phát công bố tuần trước cho thấy đà tăng giá cả khá khiêm tốn.

“Trong ngắn hạn, đà mạnh của đồng USD có khả năng duy trì. Việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và tháng 12 đã được thị trường phản ánh. Nếu Fed phát tín hiệu thận trọng, đồng USD sẽ được hưởng lợi”, bà Mahjabeen Zaman - Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối tại ANZ - nhận định.

Tiền tệ và tiền số đồng loạt tăng

Trên thị trường ngoại hối, USD tăng 0,2% lên 153,12 yen, đây là mức cao nhất kể từ ngày 10/10. Chỉ số USD Index gần như đi ngang ở mức 98,94 điểm.

Đồng euro ổn định quanh 1,1628 USD, đồng thời tăng lên mức kỷ lục 178,13 yen. Bảng Anh nhích nhẹ 0,05% lên 1,3316 USD.

Đồng đô la Australia và New Zealand hưởng lợi từ đà tăng của chứng khoán khu vực: AUD tăng 0,3% lên 0,6535 USD và NZD tăng 0,2% lên 0,5761 USD.

Thị trường tiền mã hóa cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với bitcoin tăng 1,4% lên 114.921 USD và ether tăng 2,5% lên 4.167 USD.

Mỹ - Trung tạm hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán bên lề hội nghị ASEAN tại Kuala Lumpur đã giúp loại bỏ nguy cơ Mỹ áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11. Ông Scott Bessent cũng nói rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lùi một năm việc áp dụng quy định cấp phép với đất hiếm và nam châm để tiếp tục xem xét chính sách.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập bên lề hội nghị APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vào ngày 31/10 sẽ là thời điểm quan trọng để hai bên “chốt” các điều khoản thương mại mới.

Giới phân tích cho rằng, với việc cắt giảm lãi suất gần như đã được dự báo trước, thị trường sẽ chú ý nhiều hơn vào bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell về triển vọng chính sách trong thời gian tới, đặc biệt là khả năng tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 12.

Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) cũng nhóm họp trong hai ngày 29-30/10. Dù có ý kiến cho rằng điều kiện đã thuận lợi hơn để nối lại chu kỳ tăng lãi suất, đa số chuyên gia vẫn dự báo BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5%. Thủ tướng Takaichi đã kêu gọi BOJ hỗ trợ mục tiêu lạm phát dựa trên tăng trưởng tiền lương bền vững hơn.