Agribank Lạng Sơn đồng hành cùng người dân biên cương xứ Lạng

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Agribank Lạng Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo tới các chi nhánh, phòng giao dịch loại II trên địa bàn thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Tiếp tục rà soát, chủ động cải tiến quy trình cho vay, thủ tục vay vốn. Để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, đúng mục đích, chi nhánh phân công cán bộ tín dụng phụ trách theo dõi từng địa bàn xã, phường, nắm bắt nhu cầu vay vốn để kịp thời tư vấn, hỗ trợ người dân lập hồ sơ vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

Agribank Lạng Sơn là địa chỉ tin cậy của người nông dân xứ Lạng. Ảnh: Duy Chiến

Với sự đồng hành của ngân hàng, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở thôn Nà Réo, xã Tân Tri được sự tuyên truyền, hướng dẫn tận tình của cán bộ Agribank Bắc Sơn, gia đình đã lập dự án vay 2,6 tỷ đồng hỗ trợ 100% lãi suất theo Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 để mở rộng chăn nuôi. Có vốn, gia đình ông Đông đã xây dựng trang trại chăn nuôi khép kín, đầu tư hệ thống làm mát, hầm bioga và một số máy móc, trang thiết bị hiện đại để chăn nuôi trên 100 con lợn nái và sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Nhờ nguồn vốn tiếp sức kịp thời, trung bình mỗi tháng, gia đình xuất bán từ 50 đến 100 con lợn giống, đem lại doanh thu trên 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Giám đốc Agribank Lạng Sơn cho biết: Để nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng hơn nữa, Agribank Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập các tổ vay vốn (mỗi tổ từ 35 đến 40 thành viên) để tuyên truyền các chương trình tín dụng, đặc biệt là tới các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa. Khi người dân có nhu cầu, các tổ vay vốn sẽ chủ động hỗ trợ người dân các thủ tục cần thiết. Đến nay, tổng dư nợ của các tổ đều đạt hàng tỷ đồng và không có nợ xấu, nợ quá hạn. Để có được kết quả đó, hằng tháng, thông qua các cuộc họp thôn, họp tổ; cán bộ ngân hàng và các tổ chuyên môn đều tuyên truyền, vận động các hộ về mục đích sử dụng vốn, theo dõi, nhắc nhở kịp thời các hộ vay về các khoản nợ sắp đến hạn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong tổ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng. Sau khi nguồn vốn được giải ngân, chi nhánh chỉ đạo cán bộ tín dụng bàn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng tổ vay vốn nắm bắt tình hình vay vốn của hộ dân để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ theo thời hạn cam kết nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn vay

Người lao động trẻ được cán bộ Agribank Lạng Sơn tư vấn vốn vay, tạo việc làm. Ảnh: Duy Chiến

Có thể thấy, nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đa số người vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, có khả năng trả nợ, trả lãi, điều đó thể hiện ở chất lượng tín dụng, tỷ lệ thu nợ, thu lãi luôn đạt trên 96%, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,9% (dưới mức cho phép). Thời gian tới, Agribank Lạng Sơn tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chương trình cho vay ưu đãi như: cho vay hỗ trợ 100% lãi suất theo Nghị quyết 08; cho vay thấu chi nông nghiệp nông thôn… Qua đó, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến gần hơn người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa.

Chung sức an sinh xã hội

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Agribank Lạng Sơn còn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách thông qua các hoạt động như tặng quà Tết, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh vượt khó ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, ủng hộ người dân vùng lũ lụt, hạn hán, thiên tai; khẳng định vai trò chủ lực và trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng. Điển hình như ngày 20/1/2025, Agribank Lạng Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình An sinh xã hội Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp xuân Ất Tỵ. Tại chương trình, Ban tổ chức trao tổng cộng 440 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…Bên cạnh đó, Agribank Lạng Sơn đã ủng hộ phong trào Tết nhân ái thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng cộng 1.400 suất quà, với tổng trị giá 700 triệu đồng.

Agribank Lạng Sơn hợp tác với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả kinh doanh và an sinh xã hội. Ảnh: Duy Chiến

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa to, xảy ra sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt, Nhất Hòa, Tân tiến, Thiện Tân... gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, vật nuôi của Nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông và công trình bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại khoảng hơn 1.050 tỷ đồng. Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc; với tinh thần “Agribank – Vì cộng đồng”; hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 11 của tỉnh Lạng Sơn; Agribank chi nhánh Lạng sơn đã được Agribank phê duyệt nguồn an sinh số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp do cơn bão số 11 gây ra. Trong khi bão lũ vừa tan; Agribank chi nhánh Lạng Sơn đã tổ chức các đoàn trực tiếp đến các xã vùng lũ để trao tặng kinh phí ủng hộ giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Trao quà hỗ trợ người nghèo ở vùng cao Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần sẻ chia, hành động kịp thời và trách nhiệm xã hội, khẳng định tấm lòng nhân ái, truyền thống nghĩa tình và tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, người lao động Agribank góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.