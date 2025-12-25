Than Hà Lầm giữ vững sản xuất, tăng tốc cơ giới hóa

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường tiêu thụ than chịu nhiều tác động bởi biến động giá than quốc tế, thời tiết cực đoan và nhu cầu vận hành của các nhà máy điện biến đổi theo mùa, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, Vinacomin vẫn kiên trì mục tiêu “An toàn, Đoàn kết, Phát triển, Hiệu quả”, duy trì nhịp sản xuất hầm lò ổn định, đồng thời gia cố các nền tảng kỹ thuật, pháp lý để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác xuống sâu.

Cơ giới hóa là trụ cột tăng năng suất

Theo báo cáo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025, Than Hà Lầm hoàn thành sản lượng than nguyên khai khai thác hầm lò 2,4 triệu tấn. Đáng chú ý, than từ lò chợ cơ giới hóa đạt 1,31 triệu tấn, vượt kế hoạch và tiếp tục khẳng định vai trò của cơ giới hóa trong nâng cao năng suất, giảm cường độ lao động. Cùng với đó, công tác đào lò chuẩn bị sản xuất đạt 12.300 mét, bảo đảm yêu cầu diện sản xuất gối đầu.

Ở góc độ kinh doanh, trong điều kiện tiêu thụ toàn ngành gặp khó, Than Hà Lầm ghi nhận than tiêu thụ 2.032.067 tấn, doanh thu than 2.931,8 tỷ đồng. Điểm sáng nằm ở hiệu quả tài chính, lợi nhuận trước thuế dự kiến 110 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với chỉ tiêu đặt ra đầu năm. Các kết quả này giúp đơn vị vừa bảo toàn nguồn lực, vừa chủ động hơn cho các kế hoạch đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc trong những năm tới.

Than Hà Lầm coi con người là “tài sản lõi” của mỏ hầm lò.

Một trong những chuyển động quan trọng của Than Hà Lầm trong năm qua là đẩy mạnh cơ cấu sản lượng theo hướng tăng tỷ trọng cơ giới hóa. Việc lò chợ cơ giới hóa vượt kế hoạch không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng, mà còn phản ánh hiệu quả của điều hành kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, giảm thời gian ách tắc, tăng thời gian hữu ích của thiết bị. Trong môi trường khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, điều kiện địa chất phức tạp, cơ giới hóa là lời giải đồng thời cho bài toán năng suất và sức khỏe nghề nghiệp.

Song hành với sản xuất, Than Hà Lầm thực hiện đầu tư xây dựng đạt 149,852 tỷ đồng, cao hơn mức kế hoạch. Dòng vốn này được triển khai cho các hạng mục thiết bị, hạ tầng phục vụ duy trì khai thác, vận tải người trong hầm lò, và các chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Đầu tư đúng tiến độ là “điều kiện cần” để giảm rủi ro sự cố thiết bị và duy trì nhịp độ thi công các công trình mỏ.

Số hóa an toàn lao động

Trong ngành than, năng suất chỉ bền vững khi nền tảng an toàn được giữ vững. Năm 2025, Than Hà Lầm xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động với 227 mục việc, tổng giá trị 63,6 tỷ đồng và ước thực hiện 63,7 tỷ đồng, đạt 100,2 phần trăm kế hoạch. Đơn vị đồng loạt tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng công nhân tại 20 công trường, phân xưởng theo 3 ca sản xuất, qua đó tăng cường kỷ luật hiện trường và chất lượng huấn luyện.

Than Hà Lầm trong năm qua là đẩy mạnh cơ cấu sản lượng theo hướng tăng tỷ trọng cơ giới hóa.

Cùng với đó, việc áp dụng phần mềm ca lệnh sản xuất kết hợp nhận diện khuôn mặt trong nhật lệnh và bàn giao ca là bước đi đáng chú ý về quản trị hiện trường, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế sai lệch thông tin, tăng tính kịp thời trong chỉ huy sản xuất. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp khi mỏ vận hành nhiều ca, nhiều tuyến, yêu cầu đồng bộ thông tin giữa các cấp điều hành.

Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận các mốc pháp lý quan trọng, tạo hành lang để Than Hà Lầm triển khai các đường lò khai thông, mở vỉa xuống sâu. Doanh nghiệp hoàn tất việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản theo Quyết định số 2394 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời được cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 55 ngày 11 tháng 11 năm 2025. Đây là các điều kiện nền tảng để tổ chức thi công các hạng mục mở vỉa, chuẩn bị diện sản xuất cho giai đoạn khai thác mức sâu hơn.

Ở khía cạnh chăm lo người lao động, bình quân tiền lương năm 2025 đạt 21,271 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, thu nhập bình quân đạt 22,768 triệu đồng, góp phần giữ ổn định lực lượng thợ lò trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh. Với hơn 3.396 lao động bình quân, doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên mục tiêu bảo đảm việc làm, gắn thu nhập với năng suất và an toàn, coi con người là “tài sản lõi” của mỏ hầm lò.