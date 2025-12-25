Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắc Ninh: Lương cao nhất gần nửa tỷ đồng/tháng, thưởng Tết 400 triệu/người

TPO - Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu về lương thưởng. Mức tiền lương bình quân chung đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng; cao nhất hơn 460 triệu đồng/người/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó thưởng Tết mức cao nhất là 400 triệu đồng/người.

Trao đổi với PV Tiền Phong về tiền lương năm 2025, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, về tiền lương năm 2025, theo báo cáo của hơn 1.300 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 643.000 lao động (chiếm khoảng 80% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), mức tiền lương bình quân chung đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền lương cao nhất lên tới 461 triệu đồng/người/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với thưởng Tết Dương lịch năm 2026, trong số hơn 1.300 doanh nghiệp có báo cáo, có gần 780 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng cho hơn 325.200 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 560 nghìn đồng/người. Mức thưởng cao nhất là hơn 219 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; trong khi mức thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

da-dang-1.jpg
Thưởng Tết tại Bắc Ninh cao nhất 400 triệu đồng.

Riêng thưởng Tết Nguyên đán năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.200 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng cho trên 511.400 lao động. Mức thưởng bình quân chung đạt gần 8 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất lên tới 400 triệu đồng/người, tiếp tục thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 3.350 dự án FDI đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đạt trên 46 tỷ USD, đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare… tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tỉnh trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

