Nhiều doanh nghiệp FDI thưởng Tết cao, kèm theo phúc lợi tốt

TPO - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở phía Nam bắt đầu công bố mức thưởng Tết. Mặt bằng chung qua khảo sát tại một số doanh nghiệp cho thấy mức thưởng cao hơn năm ngoái.

Tổ trưởng được thưởng từ 35-70 triệu đồng

Tại TPHCM, chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Tập đoàn Jakob (vốn đầu tư Thụy Sĩ) có nhà máy đặt tại phường Vĩnh Tân (TPHCM) cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh dây thừng, phụ kiện công nghiệp. Do sử dụng hệ thống máy móc công nghệ hiện đại, số lượng lao động của doanh nghiệp chỉ khoảng 300–400 người. Năm nay, tập đoàn thực hiện thưởng Tết cho người lao động tương đương một tháng lương.

Công nhân sản xuất trong nhà máy Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam

Ngoài tiền thưởng, doanh nghiệp còn triển khai các hoạt động chăm lo khác cho người lao động như tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các chính sách phúc lợi được duy trì hoặc có phần cao hơn năm ngoái nhằm bảo đảm đời sống người lao động trong dịp cuối năm.

Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (TPHCM), với hơn 3.000 lao động đã công bố chính sách thưởng cuối năm. Theo đó, công ty chi trả lương tháng 13 với mức tối đa 200% tổng lương cơ bản (tương đương hai tháng lương) cho người lao động làm việc liên tục đến giữa tháng 2/2026.

Bên cạnh lương tháng 13, doanh nghiệp còn áp dụng nhiều khoản thưởng và hỗ trợ khác như thưởng chuyên cần 200.000 đồng/người/năm; thưởng tất niên từ 50.000–100.000 đồng tùy theo thâm niên công tác; đồng thời lì xì đầu năm 100.000 đồng cho người lao động đi làm đầy đủ sau kỳ nghỉ Tết.

Công đoàn Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu tặng quà công nhân

Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu có vốn đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), trụ sở tại TPHCM chuyên sản xuất hàng nội thất, tổng kinh phí dự chi cho thưởng Tết năm nay được xác định hơn 26 tỷ đồng. Theo bà Lê Thị Hương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu, việc tính toán mức thưởng dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thâm niên, vị trí công việc và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo đó, công nhân sản xuất được thưởng từ 3,5–18 triệu đồng/người; cán bộ kỹ thuật, tùy theo thời gian đảm nhiệm vị trí, được thưởng từ 18–22 triệu đồng; tổ trưởng được thưởng từ 35–70 triệu đồng. Đối với các chuyên gia nước ngoài phụ trách quản lý bộ phận, mức thưởng dao động từ 8.000–26.000 USD/người. Doanh nghiệp dự kiến chi trả toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt cho người lao động từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp năm 2025).

Tại Công ty TNHH Yazaki EDS có vốn đầu tư Nhật Bản thuộc phường Dĩ An (TPHCM), hiện có khoảng 7.000 lao động đang làm việc. Dù chưa công bố chính thức mức thưởng Tết năm 2026, song theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Yazaki EDS nói rằng, kế hoạch thưởng sẽ khả quan hơn và được thông báo cụ thể vào cuối tháng 12.

Năm ngoái, người lao động làm việc tại công ty từ một năm trở lên được thưởng hai tháng lương, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp thường xuyên. Ngoài tiền thưởng, doanh nghiệp còn tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết.

Dành 700 tỷ đồng để thưởng Tết cho công nhân

Đồng Nai là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp FDI sử dụng đông lao động. Tại đây, Công ty TNHH Changshin Việt Nam có vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất giày xuất khẩu hiện sử dụng khoảng 42.000 lao động. Lãnh đạo công ty cho biết, dự kiến tổng kinh phí chi cho thưởng Tết Bính Ngọ 2026 vào khoảng 600–700 tỷ đồng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, mức thưởng Tết năm nay được duy trì ổn định, tương đương các năm trước và đã được quy định trong thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với người lao động.

Hay như Công ty CP TKG Taekwang Vina có vốn đầu tư Hàn Quốc thực hiện thưởng Tết cho người lao động từ 1,15–1,5 tháng lương, tùy theo thời gian làm việc. Trong khi đó, Công ty CP Đồng Phú Cường chi thưởng bình quân 14,5 triệu đồng/người cho công nhân sản xuất, tăng hơn 20% so với năm trước, kèm theo quà Tết bằng tiền mặt theo thâm niên công tác.

Mặt bằng thưởng có xu hướng nhích lên

Mức thưởng Tết tại các doanh nghiệp FDI thường nằm trong nhóm cao so với mặt bằng chung. Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM thuộc về một doanh nghiệp FDI với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng/người. Mức thưởng bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước đó.

Theo kế hoạch sơ bộ của nhiều doanh nghiệp, trong năm 2026, mức thưởng Tết tại TPHCM được dự kiến phổ biến từ 1–2 tháng lương. Các ngành dịch vụ, sản xuất, tài chính – ngân hàng được ghi nhận có mức thưởng cao hơn so với một số lĩnh vực khác. Một số doanh nghiệp dự kiến chi thưởng ở mức 10–30 triệu đồng/người, cá biệt có doanh nghiệp lên tới 30–100 triệu đồng/người chủ yếu tập trung ở các vị trí quản lý, điều hành sản xuất.

Công nhân Công ty Pouyuen trong giờ tan ca

Tại Công ty Fujiwa Việt Nam ( TPHCM), lãnh đạo công ty cho biết đã xây dựng kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên. Theo đó, người lao động làm việc từ một năm trở lên sẽ được hưởng lương tháng 13 và thưởng Tết. Mức thưởng cao nhất dự kiến lên tới 100 triệu đồng/người, chủ yếu dành cho các vị trí quản lý kinh doanh và giám đốc nhà máy. Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp còn dự kiến tặng thêm sản phẩm và quà Tết cho người lao động.

Đại diện một doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực da giày cho biết, đơn vị này dự kiến chi thưởng Tết tương đương hai tháng lương, chưa bao gồm các khoản thưởng và phụ cấp khác, song kế hoạch cụ thể đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

Sở Nội vụ TPHCM cho biết đang phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức khảo sát trực tiếp tình hình trả lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự kiến, ít nhất 30 doanh nghiệp sẽ được lựa chọn khảo sát.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 25/12, các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết để báo cáo Bộ Nội vụ và UBND TPHCM. Trên cơ sở kết quả này, việc khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp sẽ được triển khai từ ngày 26/12/2025 đến ngày 5/2/2026.