Báo Tiền Phong khánh thành Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Đồng hành với sự phát triển của địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, trong suốt hành trình nhiều năm qua, Báo Tiền Phong luôn coi Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ không chỉ là địa bàn tác nghiệp, mà là quê hương thứ hai - nơi hun đúc cảm xúc, trách nhiệm và lý tưởng nghề nghiệp của nhiều thế hệ phóng viên, nhà báo.

Những trang báo Tiền Phong đã phản ánh trung thực, kịp thời và nhân văn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của Nghệ An; đồng thời đồng hành, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo; mạnh mẽ lên tiếng trước những vấn đề xã hội đặt ra, vì sự phát triển bền vững của địa phương và khu vực.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Không chỉ làm tốt chức năng thông tin - tuyên truyền, Báo Tiền Phong còn luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh xã hội của một tờ báo lớn, giàu trách nhiệm với cộng đồng. Tại Nghệ An và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ, Báo Tiền Phong đã để lại những dấu ấn đậm nét bằng các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bền bỉ và đầy nhân văn.

Báo Tiền Phong cũng đã tổ chức và đồng hành cùng nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho những phận đời kém may mắn.

Đặc biệt, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Báo Tiền Phong đã tổ chức nhiều chương trình tri ân cựu Thanh niên xung phong, các thương binh, bệnh binh nặng - những người đã hy sinh tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ.

Song song với đó, Báo Tiền Phong còn chủ động tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, diễn đàn xã hội có ý nghĩa thiết thực như: phòng, chống bạo lực học đường; nói không với thuốc lá điện tử; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; định hướng lối sống tích cực cho thanh thiếu niên. Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của báo chí, mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề thời sự, cấp thiết của đời sống hiện nay.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, có được những kết quả và dấu ấn đó, Báo Tiền Phong luôn trân trọng và ghi nhớ sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành quý báu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương; sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân trong tỉnh. Chính sự ủng hộ ấy là nguồn động viên to lớn để những người làm báo Tiền Phong vững vàng hơn trên con đường phụng sự sự thật, phụng sự nhân dân.

Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ của Báo Tiền Phong hiện nay là một trong những văn phòng có quy mô hoạt động lớn, đảm nhiệm địa bàn rộng, với đội ngũ phóng viên, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, giàu nhiệt huyết và tinh thần dấn thân. Trụ sở mới được xây dựng khang trang, đồng bộ, hiện đại không chỉ tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho cán bộ, phóng viên, mà còn thể hiện tầm nhìn lâu dài, cam kết gắn bó bền vững của Báo Tiền Phong với khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

“Trụ sở mới hôm nay là kết tinh của niềm tin, của sự đồng hành, của trách nhiệm và tình cảm sâu nặng mà Trung ương Đoàn, chính quyền và nhân dân Nghệ An dành cho Báo Tiền Phong. Đây cũng là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và đầy nghĩa tình giữa một cơ quan báo chí giàu truyền thống với một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trung ương Đoàn; tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; tới các sở, ban, ngành, địa phương; các đối tác, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong suốt chặng đường vừa qua.

Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của một tờ báo cách mạng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung; giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đông đảo bạn đọc.

Luôn tiên phong lan tỏa những giá trị nhân văn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trải qua hơn bảy thập kỷ hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí lớn, uy tín hàng đầu của cả nước; luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

Nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Báo Tiền phong khu vực Bắc Trung Bộ.

Báo Tiền Phong không chỉ phản ánh kịp thời, trung thực đời sống xã hội mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy khát vọng cống hiến, đổi mới và phát triển. Đối với Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, trong suốt những năm qua, Văn phòng Báo Tiền Phong cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã bám sát cơ sở, phản ánh sinh động, trách nhiệm và kịp thời các vấn đề thời sự, những vấn đề “nóng”, những trăn trở từ thực tiễn đời sống. Nhiều tuyến bài, tác phẩm báo chí đã góp phần cổ vũ cái tốt, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phản biện xã hội thẳng thắn, xây dựng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Báo Tiền Phong chụp hình kỉ niệm với Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ.

“Việc khánh thành Văn phòng Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay không chỉ là dấu mốc về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện sự gắn bó bền chặt, lâu dài của Báo Tiền Phong với vùng đất Nghệ An và các tỉnh trong khu vực. Tôi tin tưởng rằng, từ đây, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng nội dung, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; đồng hành ngày càng hiệu quả hơn với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An trên con đường phát triển”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao quyết định cho phóng viên Nguyễn Cảnh Huệ.

Dịp này, Báo Tiền Phong tổ chức Lễ trao quyết định phân công phóng viên Nguyễn Cảnh Huệ, phóng viên văn phòng khu vực Bắc Trung Bộ giữ vị trí phụ trách Phó trưởng văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ kể từ ngày 23/12/2025.