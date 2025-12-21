Công an Thành phố Hải Phòng phục hồi điều tra vụ thửa đất có 2 sổ đỏ

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng chính thức quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan vụ một thửa đất có 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại phường Thiên Hương, gây bức xúc trong nhân dân nhiều năm qua.

Nhiều vi phạm trong quy trình cấp sổ đỏ

Theo nguồn tin, trước đó Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng nhận được tố giác về tội phạm liên quan tới việc một thửa đất rộng 100m2 trên địa bàn phường Thiên Hương được cấp quyền sử dụng cho hai người.

Phát hiện sai phạm trong việc quản lý đất đai, người dân đã khởi kiện ra TAND thành phố, song vụ việc nhiều năm nay chưa được giải quyết dứt điểm. Những người có quyền lợi liên quan thửa đất đã tố giác hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn” của cán bộ xã Thiên Hương (cũ) và những người có liên quan làm sai lệch hồ sơ cấp đất, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, năm 2020, ông Lã Văn Kiên (SN 1981) mua thửa đất số 10A, tờ bản đồ số 2, tại thôn 8, xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), nay là phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Thửa đất được cấp quyền sử dụng cho 2 người (vùng khoanh đỏ) tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Sau khi làm thủ tục, ông Kiên tổ chức xây nhà ở. Khi đang xây dựng dở tầng 3, bất ngờ bà Đoàn Thiên Hương (ở phường Thiên Hương) khiếu nại ông Kiên xây nhà chồng lấn 100% diện tích trên thửa đất của bà. Thời điểm đó, UBND xã Thiên Hương đã đình chỉ xây dựng ngôi nhà của gia đình ông Kiên, còn bà Hương sau đó gửi đơn khởi kiện ra tòa.

Tháng 7/2022, TAND thành phố Hải Phòng quyết định tạm dừng vụ án dân sự với lý do “chờ kết quả của cơ quan thanh tra, cơ quan CSĐT” để làm rõ những sai phạm trong việc giao đất, cấp đất và trách nhiệm của cán bộ địa phương trong quản lý đất đai.

Liên quan tới vụ việc này, tháng 11/2022, Viện KSND thành phố Hải Phòng gửi công văn tới Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên.

Viện KSND thành phố nhận định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, UBND huyện Thủy Nguyên và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên đã có sai sót, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đảm bảo đúng quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của công dân và phát sinh các tranh chấp.

Theo đó, bà Đoàn Thiên Hương được cấp sổ đỏ năm 2004 với lô 9, tờ bản đồ 3, khu vực ao cá, thuộc thôn 8, xã Thiên Hương, diện tích 100m2.

Bà Nguyễn Thị Xinh được huyện Thủy Nguyên cấp sổ đỏ năm 2007 với thửa đất số 10, tờ bản đồ 2, tại khu vực ao cá, thuộc thôn 8, xã Thiên Hương, diện tích 200m2.

Năm 2020, bà Xinh xin tách thửa rồi bán lại cho ông Lã Văn Kiên và một người khác mỗi người 100m2. UBND xã Thiên Hương đã báo cáo UBND huyện Thủy Nguyên, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên về việc tách thửa, chuyển nhượng. Tuy nhiên, bà Hương phát hiện ông Kiên xây nhà 3 tầng trên thửa đất của mình nên hai bên xảy ra tranh chấp.

Ông Lã Văn Kiên tại ngôi nhà 3 tầng bị đình chỉ xây dựng vì chồng lấn diện tích với sổ đỏ người khác.

Vi phạm xuất phát từ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thủy Nguyên

Viện KSND thành phố Hải Phòng nhận thấy vụ việc có những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp quyền sử dụng đất của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên và UBND huyện Thủy Nguyên; cấp chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp thực tế, cấp thiếu diện tích đất và chồng lần, một thửa đất có hai chủ sở hữu.

Cụ thể, sai phạm xuất phát từ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên khi thẩm định, tham mưu đã không rà soát, khảo sát tổng thể quỹ đất khu ao cá, thôn 8 xã Thiên Hương mà cấp chứng nhận quyền sử dụng cho bà Xinh không đúng hiện trạng thực tế.

Việc này dẫn đến cấp chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn giữa các thửa. Hiện nay, ông Kiên đã xây nhà 3 tầng kiên cố và không còn quỹ đất để giao cho ông Kiên hoặc bà Hương.

Sau phạm của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông Kiên và bà Hương dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện suốt nhiều năm.

Đối với UBND huyện Thủy Nguyên đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu đề nghị dẫn đến cấp đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.

Chính việc làm thiếu trách nhiệm này dẫn đến tranh chấp giữa bà Hương và ông Kiên. Tuy nhiên, UBND huyện Thủy Nguyên chưa kiểm điểm rõ trách nhiệm, xem xét đánh giá toàn diện vụ việc gây ảnh hưởng quyền lợi của công dân và uy tín bộ máy chính quyền địa phương.

Do đó, Viện KSND thành phố Hải Phòng yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT và Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ việc này. Đồng thời xem xét giải quyết quyền lợi của ông Kiên và bà Hương.

Đáng chú ý, mặc dù Viện KSND thành phố Hải Phòng đã đề nghị nhưng suốt 3 năm qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, khiến gia đình ông Kiên không có nơi ở, phải đi thuê nhà. Trong khi đó, bà Hương cũng mất quyền sử dụng thửa đất của mình.